AB Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl uzatma kararı aldı

Avrupa Konseyi Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmasına ilişkin uyguladığı yaptırımı bir yıl daha uzattı.

12 Kasım 2021'e kadar genişletilen yaptırımlar şimdilik sadece iki kişiye uygulanıyor. Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu.

Bu yaptırımlar çerçevesinde bu kişiler Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat edemiyor ve burada varlık bulunduramayarak fon kullanamıyor.