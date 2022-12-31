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AB dönem başkanlığı İsveç’e geçiyor

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Avrupa Birliğinin (AB) 6 ayda bir değişen dönem başkanlığını 1 Ocak'ta İsveç devralacak.
AB dönem başkanlığı İsveç’e geçiyor

İsveç, AB Konseyi Başkanlığı olarak da bilinen AB dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Çekya’dan alacak. 1 Temmuz 2023’e kadar başkanlığı yürütecek olan İsveç, bu dönemde öncelik vereceği başlıkları belirledi.

İsveç dönem başkanlığı tarafından hazırlanan belgelere göre, bu başlıklar güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak.

Güvenlik başlığında İsveç önceliği Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna’ya askeri ve ekonomik desteğin sürdürülmesine verecek. İsveç, Ukrayna’nın AB üyelik sürecinin de desteklenmesi, ayrıca ülkenin yeniden inşası için daha fazla adım atılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Avrupa’nın güvenliği için hem Avrupa ülkeleri arasında konsensüs sağlanmasını hem de ortaklarla yakın işbirliğini vurgulayacak olan İsveç dönem başkanlığı, sınır ötesi organize suçlarla mücadelenin de altını çizecek.

DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE

Dış politikada İsveç dönem başkanlığının önceliği Rusya olacak. AB’nin kendi çevresindeki diğer gelişmelerin de Birlik açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan İsveç, ilgili ülkelerle daha yakın temasları artırmak istiyor. Balkanlar’daki güvenlik durumunun önemine dikkati çeken İsveç, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin AB’nin stratejik çıkarına olduğunu belirtiyor.

İsveç, aynı şekilde Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerin de AB’nin stratejik çıkarları bakımından önem taşıdığını düşünüyor.

ABD ile transatlantik bağların güçlü tutulmasını savunan İsveç hükümeti, bir yandan da Amerikan yönetiminin Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebilecek korumacı ekonomik kararlarının getirdiği ortamda ekonomi politikalarına yön vermeye çalışacak.

İsveç hükümeti ayrıca çevre ve enerji dönüşümü başlığında da kısa vadede enerji fiyatlarının düşürülmesini, uzun vadede enerji piyasası reformu yapılmasını amaçlıyor.

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