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AB Enerji Bakanları kriz gündemiyle toplanıyor

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AB Enerji Bakanları kriz gündemiyle toplanıyor
AB Enerji Bakanları kriz gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği ülkeleri enerji bakanları, Rusya kaynaklı enerji krizini görüşmek üzere bugün bir araya geliyorlar. Toplantıda halkı yüksek enerji maliyetlerinden korumanın ve enerji kaynaklı sıkıntıların yaşanmasını önlemenin yolları tartışılacak.
AB’li diplomatlar, üye ülkelerin enerji şirketlerine mali yardımlar yapmak konusunda yüksek oranda görüş birliği içerisinde olduklarını ancak Rusya’ya karşı gaz fiyatında tavan fiyat uygulamasına gidilmesine dair, görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtiyorlar.

Bugün yapılacak toplantının nihai bir karar alınmadan önce alternatiflerin tartışılması amacı taşıdığına dikkat çekiliyor.
Toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gelen AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Endüstri Bakanı Jozef Sikela “Rusya’yla bir enerji savaşı içerisindeyiz. Her ne olursa olsun halkımızı ve ekonomimizi destekleyeceğimiz konusunda net bir sinyal vermek zorundayız” dedi.

Avrupa genelinde doğal gaz fiyatları Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında başlayan krizle birlikte son derece yükselmiş durumda. Avrupa ülkeleri Rus gazına alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Hali hazırda Avrupa’da kullanılan doğal gazın hemen hemen üçte biri Rusya’dan sağlanıyor.

Rusya, Avrupa ülkelerine gaz akışının kesintisiz olarak sağlanmaya devam etmesi için kendisine yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Rusya ayrıca gaz ve petrolde kendisine tavan fiyat uygulanmasına da şiddetle karşı çıkıyor.
Rusya son olarak kendisine uygulanan ambargolar nedeniyle bakımlarını tam olarak yapamadığı gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattından Avrupa’ya giden gazı kesmişti.
Öte yandan AB enerji bakanları bugünkü toplantı öncesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi nedeniyle toplantı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar.

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