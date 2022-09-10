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AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek

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AB Enerji Komiseri Kadri Simson’un bir konferans için Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek

Alithia gazetesi, Rum Enerji bakanı Natasa Pilidu’nun Brüksel’de yapılan “Olağanüstü Enerji Konseyi” toplantısı çerçevesindeki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Pilidu, mevkidaşlarıyla birlikte Avrupa Birliği’nde hakim olan durumu ele aldıklarını söyledi.

Pilidu açıklamasında ayrıca toplantı sonrasında AB Enerji Komiseri Kadri Simson ile teması olduğunu belirterek Simson’un “East Mediterranean Gas Forum” konferansı için adaya geleceğini ifade etti.

Pilidu, konferansta Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki yatakların hızlı adımlarla değerlendirilmesi konusunun ele alınacağını söyledi.

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