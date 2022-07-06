AB, enerji krizini görüşmek için toplanacak

Avrupa Birliği’nin (AB) dönüşümlü başkanlık görevini sürdüren Çekya, AB enerji bakanlarının önümüzdeki kış beklenen Rus doğalgaz krizini nasıl yöneteceğini görüşmek için 26 Temmuz’da toplanacaklarını bildirdi.

Avrupa Komisyonu, enerji bakanlarının görüşmesinden birkaç gün sonra Rusya’nın arzı daha fazla azaltması durumunda doğalgaz talebini nasıl düşüreceklerine ve kış için nasıl stok

yapacaklarına dair bir plan sunacak.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinin ardından Batılı ülkelerin uygulamaya aldığı yaptırımlar kapsamında Rus enerji ihracatı ciddi oranda düşmüş, küresel enerji arzını daraltmış ve enerji fiyatlarının keskin yükselmesine sebep olmuştu.