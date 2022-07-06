  • BIST 2.408,15
  • Altın 963.667
  • Dolar 17.2215
  • Euro 17.5443
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

AB, enerji krizini görüşmek için toplanacak

» »
AB enerji bakanlarının önümüzdeki kış beklenen Rus doğalgaz krizinin nasıl yönetileceğini görüşmek için 26 Temmuz'da toplanacakları belirtildi.
AB, enerji krizini görüşmek için toplanacak

Avrupa Birliği’nin (AB) dönüşümlü başkanlık görevini sürdüren Çekya, AB enerji bakanlarının önümüzdeki kış beklenen Rus doğalgaz krizini nasıl yöneteceğini görüşmek için 26 Temmuz’da toplanacaklarını bildirdi.

Avrupa Komisyonu, enerji bakanlarının görüşmesinden birkaç gün sonra Rusya’nın arzı daha fazla azaltması durumunda doğalgaz talebini nasıl düşüreceklerine ve kış için nasıl stok
yapacaklarına dair bir plan sunacak.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalinin ardından Batılı ülkelerin uygulamaya aldığı yaptırımlar kapsamında Rus enerji ihracatı ciddi oranda düşmüş, küresel enerji arzını daraltmış ve enerji fiyatlarının keskin yükselmesine sebep olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Başbakanı Scholz: Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:37
  • Almanya'nın Rus gazına alternatifi "termos kule"04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:34
  • Danimarka’da milyonlarca vizonun itlafı hükümeti sarstı02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:53
  • Almanya’nın gözde polisi tepki çekti: Sevgilisi hakkında şok detay02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:54
  • Fransa ve Avustralya ilişkilerde yeni sayfa açmak istiyor01 Temmuz 2022 Cuma 21:24
  • AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 17:21
  • Stoltenberg açıkladı: Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışacak30 Haziran 2022 Perşembe 20:41
  • Fransa’da havalimanlarında grev krizi: Uzun kuyruklar oluştu30 Haziran 2022 Perşembe 19:52
  • Almanya, Türkiye’nin yeşil ışık yakmasından memnun29 Haziran 2022 Çarşamba 21:04
  • Türkiye’nin NATO kararı sonrası Yunanistan’dan ilk tepki29 Haziran 2022 Çarşamba 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti