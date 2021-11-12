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AB fonlarının kullanımı konusunda Güney Kıbrıs ilk sırada!

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Güney Kıbrıs’ın, 2014-2020 dönemi programı çerçevesinde AB fonlarını kullanan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.
AB fonlarının kullanımı konusunda Güney Kıbrıs ilk sırada!

Politis gazetesi, Avrupa Birliği’nin 2020 ile ilgili sayıştay raporu çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın AB fonlarını kullanma oranın yüzde 75; AB’deki ortalamanın ise yüzde 62 olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, AB fonlarının ilgili birimler tarafından başarılı bir şekilde kullanılmasından dolayı tebriklerini sundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB’ye girdiği 2004 yılından bu yana AB finans mekanizmalarından toplam 3 milyar 406 milyon Euro aldığını, net gelirin ise 328 milyon Euro olduğunu yazdı.

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