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AB, gizli toplantılar için karargah inşa edecek

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AB liderlerinin Rusya ve Çin gibi ülkelerin toplantıları dinleme riskine karşı Brüksel’de askeri karargaha benzer bir sığınak inşa ettirdiği belirtildi. Her toplantı öncesinde ve sonrasında oda dinleme cihazı olup olmadığını kontrol etmek üzere taranacak.
AB, gizli toplantılar için karargah inşa edecek

Avrupa liderlerinin Rusya'nın dinleme riski olmadan toplanabilmesi için Brüksel'de sızıntıları engelleyecek bir sığınak inşası planlandığı ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, 8 milyon dolarlık toplantı tesisinde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin toplantılarda yemek yemesi için lüks bir mutfak da olacak. NATO'nun da gözetiminde inşa edilecek bu sığınağın bir askeri karargaha benzeyeceği ve elektromanyetik sinyallere ya da radyo dalgalarına karşı korunaklı olacağı kaydedildi.

Tesisin inşasının 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor. 100 kişilik toplantı odası, liderlerin yanı sıra yardımcılarını, teknik ekipleri ve restoran personeline de uygun şekilde tasarlandı. Her toplantı öncesinde ve sonrasında oda dinleme cihazı olup olmadığını kontrol etmek üzere taranacak. Temizlik ve lokanta ekipleri de sıkı bir denetimden geçirilerek seçilecek.

AB, son dönemde Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya çok sayıda yaptırımı ve Rus gazına alternatif arayışını görüşüyor. Kremlin'in bu görüşmeleri dinlemesinden endişelenen Avrupalı liderlerin toplantılara cep telefonu sokmayarak önlem aldığı belirtiliyor.

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