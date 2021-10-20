  • BIST 1.435,970
  • Altın 533,09
  • Dolar 9,2600
  • Euro 10,7500
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

AB göç fonları için "geri itmeler için mekanizma kurma şartı" talebi

» »
Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük 2'nci grup Sosyalistler ve Demokratlar, Avrupa Birliği'nin göç fonlarından yalnızca geri itmeleri araştırmak için bağımsız mekanizma kuran ülkelerin yararlandırılması talebinde bulundu.
AB göç fonları için "geri itmeler için mekanizma kurma şartı" talebi

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük 2'nci grup Sosyalistler ve Demokratlar, Avrupa Birliği'nin göç fonlarından yalnızca geri itmeleri araştırmak için bağımsız mekanizma kuran ülkelerin yararlandırılması talebinde bulundu.

İlerici Sosyalistler ve Demokratlar İttifakı Grubu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazdıkları mektupta, son dönemde Avrupa medyasına yansıyan geri itmelere dair haberleri ve endişe verici durumu hatırlattı.

"Komisyon ve üye ülkelerden yasa dışı sınır dışı etmeye dayalı göç politikalarına ilişkin endişeleri ciddiye almalarını defalarca istedik." denilen mektupta, AB'nin yalnızca ulusal makamların geri bildirimlerine dayanmasının yeterli olmadığı vurgulandı.

Mektupta, mevcut bilgilerin ulusal yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğine işaret edilerek, yasa dışı sınır dışı etmelerin AB hukukuna aykırı olduğunun altı çizildi.

 

Yunanistan yine dövüp ölüme gönderdi

 

Bu nedenle Komisyon'dan yaklaşımını yeniden değerlendirmesi, Polonya, Yunanistan ve Hırvatistan örneğinde ihlal prosedürleri başlatması istenilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Komisyon'un yakın zamanda Yunanistan'dan 15,83 milyon euroluk ek göç finansmanı sağlamanın bir koşulu olarak, sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için bağımsız bir mekanizma kurmasını istediğini biliyoruz. Bu yaklaşımın, Komisyon geri itmelerin sona erdiğine dair yeterli kanıt elde edene ve sistemik geri itmelerde bulunan ülkelerin AB hukukuna tam olarak uymasını sağlayana kadar asgari olarak tüm göç ve sığınma fonlarına uygulanması gerektiğine inanıyoruz."

Mektupta, "duvar örmenin" çözüm olmadığına işaret edilerek, "Avrupalıları lekeleyen insanlık dışı geri itme politikası"na son vermek için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

Geri itmeler

Başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinin sığınmacıları sınırlarından geri ittiklerine dair haberler, son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldı.

Son olarak Alman Spiegel dergisi, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin Monitor programı, Fransız gazetesi Liberation, Sırp gazetesi Novosti ve RTL Hırvatistan Lighthouse Report, SRF Rundscha ve ARD Viyana ofisi gibi basın kuruluşları, Hırvatistan ve Yunanistan’da 8 aydan fazla süren araştırmalarını yayımladı. Bu haberlerde, geri itmeler ve sığınmacılara uygulanan şiddet belgelendi.

Görüntüler ve ifadeler gibi kanıtlarla sunulan haberler üzerine AB Komisyonu, geçen hafta haberlerin "çok endişe verici" olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ı yasa dışı geri itmelere dair haberleri araştırmaya çağırdı.

"Temel Avrupa değerlerinin ihlali" 

Johansson, temmuzda da Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yaşa dışı geri ittiğini kabul etmiş, bunun "temel Avrupa değerlerinin ihlali" olduğunu söylemişti. Johansson, ayrıca Yunan hükümetinin sınırlarına gelen göçmenleri yasa dışı şekilde sınır dışı etmeyi durdurması gerektiğini dile getirmişti.

Geri itmeleri Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları kuruluşu da gündeme getiriyor. Bu kuruluşların raporlarında, Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandığı yer alıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Tüm kanıtlara, haberlere ve yetkili kuruluşların açıklamalarına rağmen geri itmelere ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB’den Türkiye’ye yaptırım sinyali19 Ekim 2021 Salı 14:01
  • İspanya, seks işçiliğini tamamen yasaklamak için harekete geçti19 Ekim 2021 Salı 12:02
  • Avrupa'da gaz santrallerinin yüzde 22'si, ABD'de yüzde 31'i zarar ediyor19 Ekim 2021 Salı 11:16
  • Ukrayna'da günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi19 Ekim 2021 Salı 11:01
  • EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor19 Ekim 2021 Salı 10:36
  • İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor19 Ekim 2021 Salı 10:05
  • Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor19 Ekim 2021 Salı 09:31
  • Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde tarım parkları kuruyor18 Ekim 2021 Pazartesi 20:31
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi18 Ekim 2021 Pazartesi 19:01
  • Alman üniversitesinde ırkçılık: Bir Türkü siyah saçından tanırsınız18 Ekim 2021 Pazartesi 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti