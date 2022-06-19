AB: Göçmen krizinde Kuzey Kıbrıs da sorumluluk üstlenmeli

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’ya ulaşan göçmen sayısında büyük artış yaşanırken, Avrupa Birliği göçmenlerin engellenmesi konusunda Kuzey Kıbrıslı yetkililerin de sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın güney kesiminde AB fonlarıyla yenilenen Purnara Mülteci Kampı’nda incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas “Kıbrıs Türk toplumu kendilerini olan bitenler karşısında tarafsız olarak düşünmemeli. Sorumluluk üstlenmeliler ve biz bunu onlara hatırlatmak için bir yol bulacağız” dedi.

Schinas, AB Komiseri Elisa Ferreira’nın temmuz ayında konuyla ilgili olarak Kıbrıs’ta temaslar yürüteceğini açıkladı.

Schinas, AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile KKTC sınırında, AB hukukuna uygun şekilde gözetim ve denetimin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarının da altını çizdi. AB, kuzey ve güney kesim arasında 1974 Barış Harekatı sonucu oluşturulan 180 kilometrelik alanı resmi sınır olarak kabul etmiyor.