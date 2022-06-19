  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

AB: Göçmen krizinde Kuzey Kıbrıs da sorumluluk üstlenmeli

» »
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas, Kıbrıs ziyaretinde, mülteci krizine değinirken, KKTC'nin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
AB: Göçmen krizinde Kuzey Kıbrıs da sorumluluk üstlenmeli

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’ya ulaşan göçmen sayısında büyük artış yaşanırken, Avrupa Birliği göçmenlerin engellenmesi konusunda Kuzey Kıbrıslı yetkililerin de sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın güney kesiminde AB fonlarıyla yenilenen Purnara Mülteci Kampı’nda incelemelerde bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margharitis Schinas “Kıbrıs Türk toplumu kendilerini olan bitenler karşısında tarafsız olarak düşünmemeli. Sorumluluk üstlenmeliler ve biz bunu onlara hatırlatmak için bir yol bulacağız” dedi.

Schinas, AB Komiseri Elisa Ferreira’nın temmuz ayında konuyla ilgili olarak Kıbrıs’ta temaslar yürüteceğini açıkladı.

Schinas, AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile KKTC sınırında, AB hukukuna uygun şekilde gözetim ve denetimin iyileştirilmesine yardımcı olacaklarının da altını çizdi. AB, kuzey ve güney kesim arasında 1974 Barış Harekatı sonucu oluşturulan 180 kilometrelik alanı resmi sınır olarak kabul etmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Tarım ürünlerini sadece dost ülkelere ihraç edecek17 Haziran 2022 Cuma 10:34
  • AB’den Türkiye-Yunanistan açıklaması16 Haziran 2022 Perşembe 16:48
  • Ukrayna savaşı: Macron, Scholz ve Draghi eleştiriler sonrası birlikte Kiev'e gitti16 Haziran 2022 Perşembe 16:36
  • İtalya'da covid-19 önlemlerine devam16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 16:10
  • Hollanda'da konut sorununa 'çöpçatanlı çözüm'15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın15 Haziran 2022 Çarşamba 08:57
  • Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki14 Haziran 2022 Salı 21:17
  • Fransa'da bakteri krizi büyüyor14 Haziran 2022 Salı 15:42
  • Ukrayna ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25 ini kaybetti14 Haziran 2022 Salı 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti