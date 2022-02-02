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AB-Güney Kıbrıs Arasında Mülteci Anlaşması İmzalandı

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AB-Güney Kıbrıs Arasında Mülteci Anlaşması İmzalandı
AB-Güney Kıbrıs Arasında Mülteci Anlaşması İmzalandı

Güney Kıbrıs ile AB arasında ilk kez, mülteciler konusunda anlaşma imzalandı.


Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Beate Gminder’in dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le görüşme gerçekleştiğini ve AB-Güney Kıbrıs arasında ilk kez mülteci sorununa ilişkin bir anlaşma imzalandığını yazdılar.


Gazete, söz konusu anlaşmanın, mültecilerin geri gönderilmesine ilişkin olduğunu, yakın gelecekte de, göçmen sorununun başarıyla yönetilmesine dair atılacak adımları belirleyecek bir memorandum imzalanmasının beklendiğini aktardı.


Habere göre, AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdür Yardımcısı Gminder dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB’nin “Kıbrıs’ın kaçak göç ve göçmen akımları sebebiyle yaşadığı büyük sorunlarda haberdar olduğunu” belirterek Güney Kıbrıs’a destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.


Rum İçişleri Bakanı Nuris ise açıklamasında özetle, kaçak göç sorununun en büyük sebebinin Türkiye’den gelen ve Yeşil Hat üzerinden geçen göçmenler olduğu iddiasını yineledi.


Nuris, bu sebepten ötürü “fiziksel engellerin yerleştirilmesinin gerekli olduğunu” belirterek AB’nin daha fazla desteğini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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