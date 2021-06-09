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AB Heyeti İzleme İstasyonlarında İncelemede Bulundu

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Avrupa Birliği Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyet Çevre Koruma Dairesi’nin Teknecik bölgesindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nda inclemelerde bulundu.
AB Heyeti İzleme İstasyonlarında İncelemede Bulundu

Avrupa Birliği Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyet Çevre Koruma Dairesi’nin Teknecik bölgesindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nda inclemelerde bulundu.

İnceleme sırasında heyete Çevre Koruma Dairesi personeli eşlik etti. AB yetkilileri inceleme sırasında yaptıkları açıklamada; hava kalitesi izleme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

MEVCUT HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI GENİŞLETİLDİ

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Hava Kalitesi Yönetimi konusunda Avrupa Birliği ile çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu çalışmalar hem yasal mevzuatı uyumlaştırma faaliyetlerini hem de hava kalitesinin yönetimiyle ilgili projeleri kapsamaktadır.

Çevre Koruma Dairesi’nin mevcut hava kalitesi izleme ağı Avrupa Birliği finansmanı ile 2020 yılı Aralık ayında yenilenmiş ve genişletilmiştir. Bir milyon 200 bin Euro bedeli olan ihale kapsamında mevcut 9 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu yenilenmiş ve ilave ölçüm cihazları alınarak ölçüm ağı genişletilmiştir. Bir adet gezici hava kalitesi ölçüm istasyonu temin edilerek istenen bölgelerde seyyar ölçümlerin gerçekleştirilmesi olanağı sağlanmıştır. Proje kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’a 2m x 3m boyutunda LED ekran yerleştirilmiş olup bu ekranlar ile hava kalitesinin güncel durumu paylaşılmaktadır.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Alevkayası, Teknecik ve Kalecik bölgelerinde bulunan sabit ölçüm istasyonları ile KKTC genelinde dokuz noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapılmaya devam edilmektedir.

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