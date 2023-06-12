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AB, “iç ve dış” olarak ikiye ayrılıyor

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Avrupa, yasa dışı göçte "iç ve dış" diye ayrılıyor. İç Avrupa’nın merkezi Almanya, dış Avrupa’nın merkezi ise Yunanistan ve İtalya olacak. Kaçak göçmenler, dış Avrupa’da durdurulacak.
AB, “iç ve dış” olarak ikiye ayrılıyor

Avrupa Birliği’nde yasa dışı göçün önlenmesi ile ilgili kavga sürüyor. AB İçişleri Bakanları geçen hafta Lüksemburg'da anlaşmaya varmıştı. AB'yi, göçmen politikasında “iç ve dış“ olarak ayıran anlaşmaya göre, AB'nin dış sınırlarında merkezler kurulacak ve burada göçmenler en fazla 12 hafta tutulacak.

İÇTE ALMANYA- FRANSA; DIŞTA YUNANİSTAN-İTALYA

İç Avrupa, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya İsveç, Danimarka ve Portekiz; dış Avrupa ise Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya ve Çekya olacak.

Adı konmasa da iç Avrupa'nın merkezi Almanya, dış Avrupa'nın ise İtalya ile Yunanistan olacak. Dış sınırlarda gözaltında kalacak olan göçmenin iltica hakkı yoksa, geldiği ülkeye gönderilecek.

Gözaltı merkezlerinin nerede kurulacağı henüz netleşmedi. Göçmeni geri almayan Macaristan ise, her bir kaçak göçmen başına ceza ödeyecek.

Türkiye üzerinden gelen göçmenler de, gözaltı sürelerinin sonunda yeniden Türkiye'ye gönderilecek. Geri Kabul Anlaşması da, bu süreci kolaylaştıracak.

SCHOLZ'UN ESPRİSİNE ÖFKE VAR

Planlanan anlaşmanın henüz mürekkebi kurumadan tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un esprisi… Scholz, önceki gün Nürnberg'deki bir toplantıda, Almanya'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sayısının artmasından şikayet etti ve “Avrupa Konseyi'nde bununla ilgili bir şaka yaptım. Almanya'ya Akdeniz'de bir sahil verilmesi gerekiyor. Çünkü, Akdeniz üzerinden Almanya ve iç Avrupa'ya gelen göçmenlerin sayısı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden daha fazla“ ifadesini kullandı.

Sözleri üzerine Scholz'a büyük eleştiriler gelmeye başladı. Akdeniz'de kurtarma çalışmalarına katılan Sea Watch adlı örgütü, Scholz'un esprisinin çok kötü olduğunu ve sadece 2023'te Akdeniz’de 1150'den fazla kişinin ölmesinin dikkate alınmadığını açıkladı.

Hıristiyan Demokrat Parti, “Scholz'un yaptığı espri, başkalarından utandığını gösteriyor. Dayanışma yaklaşımını denemek aksine, tersini savunuyor” açıklamasını yaptı. Eleştirmenler de, yasa dışı göçmenlerin Avrupa içinde adil şekilde dağılımını savunuyor.

KAÇAK GÖÇMENDE TÜRKLER 3‘ÜNCÜ

Yasa dışı göçte, bir numaralı hedef ise Almanya. Sadece 2023 yılında Suriyeliler, Afganlar ve Türkler‘in ilk üç sırayı aldığı kaçak girişlerin sayısı 136 bini aştı. AB'nin sertleştirdiği yeni İltica Yasası yürürlüğe girmeden göçmen akınının daha da artması bekleniyor. Almanya, o zamana kadar ulusal önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

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