  • BIST 1.291
  • Altın 463,338
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

AB İçişleri Komiseri: 'İslam Avrupa için tehdit değil'

» »
Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları, Paris'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.
AB İçişleri Komiseri: 'İslam Avrupa için tehdit değil'

Toplantı sonrası Ylva Johansson, İsveç devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

İslam ve göçün Avrupa için bir tehdit olmadığını aktaran Johansson, aşırı görüşlü fanatiklerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Johansson, "İslam bir tehdit değil. Din bir tehdit değil. Teröristler tehdittir. İslamcı görünen aşırılar ve aşırı sağcılarla mücadele edilmesi gerekir. Göç de Avrupa için bir tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

Batı değerleri gereğince imamlara eğitim verilmesi fikrini de eleştiren Johansson, "Dini liderlere eğitim verilmesinin AB'nin yetkileri arasında olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs aşısı: Avrupa Birliği 300 milyon doz için sözleşme imzaladı12 Kasım 2020 Perşembe 11:59
  • AB, Sağlıkta Daha Fazla Yetki İstedi11 Kasım 2020 Çarşamba 21:05
  • Hollanda'da Bir Camiye Saldırı Düzenlendi11 Kasım 2020 Çarşamba 14:30
  • Azerbaycan Hem Sahada Hem Masada Kazandı11 Kasım 2020 Çarşamba 12:19
  • Ermenistan’da Halk Dağlık Karabağ’daki Mağlubiyetin Ardından Sokaklara İndi10 Kasım 2020 Salı 15:50
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Başka Şansım Yoktu"10 Kasım 2020 Salı 15:10
  • Ermenistan’da Rus Askeri Helikopteri Düşürüldü: 2 Ölü10 Kasım 2020 Salı 12:14
  • İngiltere'de Hükümet Lordlar Kamarası'nda Yenilgiye Uğradı10 Kasım 2020 Salı 11:23
  • AB: "Bizi Hasım Görmeyen Bir ABD Başkanı İle Çalışacağımız İçin Memnunuz"10 Kasım 2020 Salı 11:00
  • AB'den Myanmar'a "Demokratik Sürece Arakanlı Müslümanları Da Dahil Edin" Çağrısı09 Kasım 2020 Pazartesi 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti