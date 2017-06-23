AB iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlenecek

Avrupa Birliği (AB), Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na bağlılığını teyit ederek, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncü rol oynayacağını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Konseyi binasında gerçekleşen liderler zirvesinin ilk gününün sona ermesinin ardından, AB Konseyi iklim değişikliğine ilişkin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadelede bir "mihenk taşı" olduğu, anlaşma maddelerinin tekrar müzakere edilmeye açık olmadığı teyit edildi.

İklim anlaşmasının Avrupa'nın endüstri ve ekonomisini modernleştirmeye katkıda bulunacağı belirtilen bildirgede, anlaşmanın aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni yerine getirmeye büyük katkısı olacağı vurgulandı.

Bildirgede, AB üye ülkelerinin anlaşma çerçevesinde uluslararası ortaklarıyla, özellikle de iklim değişiminden en fazla etkilenen ülkelerle iş birliğini artıracağı, bu vesileyle "tüm gezegen için sorumluluk alacağı" kaydedildi.

PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI

Birleşmiş Milletlerin (BM) çatısı altında 190'dan fazla ülkenin imza attığı Paris İklim Değişikliği Antlaşması, geçen kasım ayında yürürlüğe girmişti. Dünyaya en fazla sera gazı salan ülkeler olan ABD ve Çin'in birlikte iklim konusunda ilk defa bir anlaşmaya imza atması ve yürürlüğe sokması nedeniyle anlaşma tarihi bir adım olarak nitelendirilmişti. Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefleyen metnin, uluslararası anlamda hukuki bağlayıcılığı bulunuyor.

En fazla sera gazı yayan ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Brezilya, Japonya, Endonezya, Almanya, Güney Kore, Kanada ve İran olarak ön plana çıkıyor.