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AB İklim Yasası’nı onayladı, 2050 yılında iklim nötr olacak

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Avrupa Komisyonu, AB’nin 2050 yılında net sıfır emisyon taahhüdünü yasal olarak bağlayıcı kılacak “İklim Yasasını” Greta Thunberg’in de katıldığı oturumda onayladı.
AB İklim Yasası’nı onayladı, 2050 yılında iklim nötr olacak

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin 2050 net sıfır emisyon hedefini yasallaştıracak “İklim Yasası”nı onayladı. İsveçli İklim aktivisti Greta Thunberg ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı oturumda aktivistler, iklim kriziyle mücadelede daha iddialı taahhütler gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz gün 12 AB ülkesinin çevre bakanları AB Komisyonu Başkanı Frans Timmermans‘a bir mektup yazarak, en geç Haziran ayının sonunda, emisyonların yüzde 50 ila 55 arasında azaltılması yönünde yeni bir hedefin belirlenmesini istemişti.

Von der Leyen: Bu yasa Avrupa Yeşil Düzeni’nin kalbi

Yasanın onaylanmasının arından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bugün, AB’yi 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası yapmak adına harekete geçiyoruz. İklim Yasası siyasi taahhüdümüzün yasal olarak düzenlenmiş hali ve bizi sürdürülebilir bir gelecek yoluna sokuyor. Bu yasa Avrupa Yeşil Düzeni’nin kalbi. Avrupa endüstrisine ve yatırımcılara öngörülebilirlik ve şeffaflık sağlıyor. Ayrıca yeşil kalkınma stratejimize yön veriyor ve dönüşümün kademeli ve adil olacağını da garanti ediyor” dedi.

Timmermans: Sözleri eyleme geçiriyoruz

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ise şu eklemeyi yaptı:  “Bugün, Avrupa vatandaşlarına 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma konusunda ciddi olduğumuzu göstermek adına verdiğimiz sözleri eyleme geçiriyoruz. Avrupa İklim Yasası aynı zamanda uluslararası ortaklarımıza Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için hep birlikte küresel iddialarımızı artıracağımız yılın bu yıl olduğu mesajını da veriyor. İklim Yasasına odaklandığımızı, disiplinli olduğumuzu gösteriyor ve ilerleme kat ettiğimizi garanti altına alıyor.”

Beş yılda bir hedef artırımı

İklim yasası, üye devletlerin Ulusal Enerji ve İklim Planları’nı yönetim süreci, Avrupa Çevre Ajansı tarafından verilen düzenli raporlar ve iklim hakkındaki en son bilimsel kanıtlar ile ilerlemeyi kaydetmeyi ve eylemleri buna göre düzenlemek için atılacak adımları içeriyor. Yasa, bloğu 2050 hedefine doğru yönlendirmek için beş yılda bir daha sıkı AB geçici emisyon hedeflerini dayatma gücü verecek.

Uyum çalışmalarını da içeriyor

Komisyon, eylemleri iklim nötr hedefiyle tutarsız olan üye devletlere önerilerde bulunacak ve üye devletler de bu önerileri dikkate almak veya başarısız olursa gerekçelerini açıklamakla yükümlü olacaklar.

Karbon emisyonlarının sıfırlanması dışında üye devletlerden ayrıca iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmek ve kırılganlığı azaltmak için uyum stratejileri geliştirmeleri ve uygulamaları istenecek.

Greta Thunberg: İtfaiyeyi aramak yerine TV izliyorsunuz

Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapan Greta Thunberg ise “Avrupa Komisyonu evlerinin yandığını kabul etti. Ancak eve girip televizyon seyretmeye devam ediyorsunuz. Oysa yapmanız gereken itfaiyeyi aramak” dedi.

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