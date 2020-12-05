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AB İle İngiltere Müzakerelerde Uzlaşı Sağlayamadı

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Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.
AB İle İngiltere Müzakerelerde Uzlaşı Sağlayamadı

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Londra'da bir haftadır yoğun müzakerelerde bulunduğunu anımsatan Barnier, adil rekabetin sağlanması, denetim ve balıkçılık konularında önemli farklılıklar nedeniyle AB ile İngiltere arasında anlaşma koşullarının sağlanamadığını belirtti.
Barnier, İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ile müzakerelere ara verme kararı aldıklarını, üstlerine bilgi vereceklerini, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in durumu yarın değerlendireceklerini ifade etti.


BREXİT SÜRECİ


İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.
Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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