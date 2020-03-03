AB ile Türkiye arasındaki Mülteci Anlaşmasını kim bozdu?

Göçmen akını sonrası Atina'dan diplomasi trafiği; Trump'tan destek, AB liderleri sınıra geliyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin gündeminde göçmen konusu vardı.
Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti" denildi.
Ayrıca Trump'ın, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi.
Avrupa liderleri Türkiye Yunanistan sınırında inceleme yapacak
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin 3 kurumunun tepe yöneticileri ile birlikte Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunacak.
Ziyaret sırasında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli de bulunacak.
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