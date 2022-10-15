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AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

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AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinden delinme riski gerilime yol açıyor. Anlaşmazlık, "çalışma grubu" kurularak aşılmaya çalışılacak. Sorun büyürse, Gümrük Birliği, ticari ilişkiler zora girebilir.
AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye, Rusya yaptırımları nedeniyle yaşanan gerilimi ortak bir çalışma grubu ile aşmayı hedefliyor.

AB Komisyonu'nun Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Sorumlusu Mairead McGuinness'in geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı öğrenildi. Her iki taraf için büyük öneme sahip ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi için "yapıcı bir diyalog" yürütülmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Yeni ortak girişim

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre AB Komisyonu ile Türk hükümeti, Rusya'ya yaptırımların delinmesini engellemeye odaklanacak bir çalışma grubunun oluşturulması için ortak girişim başlattı.

Bu yolla, AB'nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesi, baypas edilmesi riski azaltılmaya çalışılacak. AB'nin Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde, Gümrük Birliği'nde, sonuçlar doğurabilecek olası sorunların da önlenmesi hedefleniyor.

McGuinness, Türkiye ziyaretini, AB'de geçen hafta Rusya'ya yönelik sekizinci yaptırım paketinin kabul edilmesinin hemen ardından gerçekleştirdi. Bunun nedeni de son yaptırım paketine yeni unsurların eklenmiş olması. Artık AB yaptırımlarını delen Avrupalı şirketlere yardım eden yabancı şirketlere karşı da adımlar atılabilecek.

İhlale yardım edenlere yaptırımlar yolda

Sekizinci paketle birlikte, AB yaptırımlarının delinmesi yasağının ihlal edilmesini kolaylaştıranlara da kısıtlayıcı önlemler uygulanabilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, şirket ve kuruluşlar, AB'nin yaptırım listesine alınabilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "yaptırımların delinmesini engelleme çabalarımızı artırıyoruz" derken, bu karardan kimlerin etkilenebileceğine de şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Örneğin, AB'de bir malın alınması, bunu üçüncü bir ülkeye götürülmesi, oradan da Rusya'ya gönderilmesi, bizim yaptırımlarımızın delinmesidir ve bunu yapan kişiler ya da şirketler yaptırım listesine alınabilir. Ben bunun çok caydırıcı olacağı kanaatindeyim."

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