AB imzayı attı: 'Avrupa savunmasında tarihi sayfa'

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi, savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği'nin (PESCO) kurulması için ortak bildiriye imza attı.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini "Bugün Avrupa savunması için yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 üyenin PESCO için ortak bildiriye imza attığı bildirinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Konseyi'ne iletildiği kaydedildi.

Ortak bildirinin imzalanmasının, PESCO'nun kurulumu için ilk resmi adım olarak nitelendirildiği açıklamada, ilk olarak Lizbon Anlaşması'nda yer alan daimi iş birliği yapısının AB üye ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında birlikte çalışmasına imkan tanıyacağı belirtildi.

Daimi savunma iş birliği çerçevesinde isteyen ve kabiliyeti olan üye ülkelerin ortaklaşa savunma yeteneklerini geliştirebileceği bildirilen açıklamada, bu ülkelerin ortak projelere yatırım yapabileceği, ordularının gelişimine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ortak bildiriye imza atan ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç olarak sıralandı.

Açıklamada, üye ülkelerin bu çerçevede savunma bütçelerini arttırmayı teyit ettiği duyuruldu.

Dış İlişkiler Konseyi'nin başkanlığını yapan Mogherini, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün Avrupa savunması için yeni bir sayfa açıyoruz" ifadesini kullandı.

Avrupa savunması için 'tarihi bir gün' olduğunu kaydeden Mogherini, halihazırda üye ülkelerin daimi savunma iş birliği kapsamında 50'den fazla proje önerisinde bulunduğunu belirtti.