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AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.
AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

Von der Leyen, Brüksel'de AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile müzakerelerdeki son durumu değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Von der Leyen, "Adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıkları sürüyor." diye konuştu.

Bu arada görüşmenin ardından iki liderin ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında devam eden müzakerelerle ilgili bugün yaptığımız telefon görüşmesinde, birçok alanda ilerleme kaydedilmesini memnuniyetle karşıladık. Bununla birlikte adil rekabet, denetim ve balıkçılık gibi üç kritik konudaki fikir ayrılıklarımız devam ediyor." denildi.

Müzakereler Brüksel'de devam edecek

Söz konusu meselelerin çözülmediği takdirde bir anlaşmanın mümkün olmadığına dikkat çekilen ortak açıklamada, "Bu farklılıkların ciddiyetini kabul etmekle birlikte AB ve İngiltere müzakerecileri 6 Aralık'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecekler. Farklılıkların çözülüp çözülemeyeceğini değerlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.

Von der Leyen de Başbakan Johnson ile pazartesi günü tekrar görüşeceğini dile getirdi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bir haftadır Londra'da İngiltere'nin müzakerecisi David Frost ile yoğun görüşmeler yapıyordu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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