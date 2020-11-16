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AB, İnsan Ticareti İle Mücadelede İş Birliğinin Önemini Vurgulayacak

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AB Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Webinar AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.
AB, İnsan Ticareti İle Mücadelede İş Birliğinin Önemini Vurgulayacak

Avrupa Komisyonu, yarın 14.30-16.00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek webinarda, paydaşlar arasında koordineli yaklaşımların önemini ve insan ticaretiyle mücadelede etkili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin gerekliliğini vurgulayacak.

AB Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Webinar AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.

CTP Milletvekili  Fazilet Özdenefe webinarda yapacağı konuşmada, KKTC’de insan ticaretinin suç sayılmasına ilişkin süreci anlatacak, Kıbrıs Türk Barolar Birliğinden Avukat Deniz Düzgün ise mağdurların nasıl tespit edildiğini anlatarak etkili soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma usullerine dair genel bir bakış açısı sunacak. Webinarda insan tacirlerine dair soruşturma ve kovuşturma süreçleri de tartışılacak. 

AB, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında sağladığı teknik yardım projeleri, hibeler ve TAIEX aracılığıyla insan ticaretiyle mücadele çabalarına destek olmuştu.

AB, “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” teklif çağrısı kapsamında toplam bütçesi 770 bin Euro olan dört hibe sözleşmesi imzalamıştı.

Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT projesi, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretinin suç sayılmasına yönelik yasal sürece aktif katkıda bulunan çok paydaşlı bir platform aracılığıyla, insan ticaretiyle kapsamlı bir mücadele yürütmeyi amaçlıyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen projede, insan ticaretinin hukuki analizi yapılarak sürdürülebilir bir yardım mekanizmasının oluşturulmasına yönelik lobi faaliyetlerini amaçlayan pilot bir adli yardım programı uygulanıyor.

KAYAD tarafından uygulanan projenin hedefi, özellikle kadın ticareti konusunda farkındalık yaratmayı ve ilgili paydaşlara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmeyi içeriyor.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan proje ise, insan ticareti mağduru LGBTİ+ bireylerin durumunu içeren bir haritanın çıkarılmasını, koordineli bir müdahaleye yönelik savunuculuk yapmayı ve LGBTİ+ mağdurlara ve risk altında olanlara sosyal yardım hizmetleri sunmayı hedefliyor.

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