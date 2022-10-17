AB, “İran Rusya’ya silah gönderiyor” iddiası üzerine harekete geçti

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından Washington Post, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e her alanda desteğini açıklayan İran yönetiminin, Ukrayna savaşında Rusya’ya silah desteği sağladığını yazdı. Gazete, Tahrın’ın İHA ve füzeleri Rusya’ya teslim edilmek üzere hazırlandığını öne sürdü.

ABD’nin müttefiki olduğu açıklanan bir ülkenin üst düzey iki yetkilisine dayandırılan Washington Post haberinde, İran’ın savaş sırasında Rusya’ya Fateh-110 ve Zolfaghar füzelerinin de dahil olduğu ilk kısa menzilli balistik füze teslimatını hazırladığını öne sürdü. Füzelerin, sırasıyla 300 ve 700 kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşma yeteneğine sahip olduğu vurgulandı.

İHA’LARIN TEDARİĞİ HAZIRLANIYOR

İran’ın ayrıca, “düzinelerce” Mohajer-6’lar ve patlayıcı taşıyan ve 2400 kilometreye kadar mesafedeki hedeflere çarpan Shahed-136 olarak bilinen “kamikaze” insansız hava araçları da dahil olmak üzere ilave insansız hava araçları tedarik etmeye hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu sabah, art arda düzenlenen saldırılarda Ukraynalı yetkililer, kamikaze droneların kullanıldığını duyurdu. Ukrayna tarafı bunların İran yapımı Shahed-136 tipi dronelar olduğunu iddia edildi.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin bazıları, Ukrayna savaşında İran'ın Rusya'ya verdiği silah desteğinin kanıtlanması halinde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirilmesini istedi.

İran ise Rusya'ya Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) verdiği yolunda yöneltilen suçlamaları reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan, “savaşta tarafların hiç birine silah vermedik” dedi.

Kremlin ise konu hakkında açıklamada bulunmadı.

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, Lüksemburg’da gerçekleşecek dışişleri bakanları toplantısının öncesinde gazetecilere, “(İran’ın Ukrayna savaşına müdahil olduğuna dair) somut delil arayacağız” dedi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’nın da toplantıya katılacağını ekledi.

‘AB YAPTIRIM KARARI ALABİLİR’

İki diplomatın verdiği bilgiye göre, AB bakanları İHA’lar konusunda yeni yaptırımlar uygulanması yönünde karar alabilir; fakat bugün detaylı bir anlaşmaya varılması beklenmiyor.

Kiev’de bu sabah yoğun yaya ve araç trafiği olan saatlerde merkezi bir tren istasyonuna İHA’larla saldırı gerçekleştirilirken; Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Kiev’e yönelik bu tür saldırılara AB’nin sert tepki vermesi gerektiğini belirtti.

Kofod, “Şu an gördüğümüz, İran yapımı İHA’ların Kiev’in ortasındaki saldırılarda kullanıldığı, bu bir vahşet” dedi. Kofod, hem Tahran’ın Rusya’ya İHA tedariğine hem da İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemlere yönelik baskılara yönelik AB’nin “somut adımlar” atması gerektiğini söyledi.

ALMANYA’DAN YAPTIRIM SİNYALİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, protestoculara yönelik tutumu nedeniyle İran’a yönelik uygulanacak yeni yaptırımların ahlak polisini hedef alacağını söyledi.

“Bugün kadınlara, gençlere ve erkeklere yönelik işlenen canice saldırıların suçlularını sorumlu tutan ilave bir yaptırım paketi açıklayacağız…Bunların arasında, ahlak polisi olarak adlandırılanlar da bulunuyor” dedi.

AB’nin bugün, eylemlere yönelik baskılarla bağlantılı 15 İranlıya seyahat kısıtlaması uygulaması ve varlıklarını dondurması bekleniyor.

KAMİKAZE DRONE NEDİR?

Dünya basını, bu kamikaze droneları Ukrayna için yeni bir tehdit olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu tip dronelar, küçük, taşınabilir ve kolayca havada kalabiliyor. Küçük olmaları sonucu havada tespit edilmeleri de zorlaşıyor. Hedefi vurduktan sonra infilak ettiği için bunlar intihar drone olarak da bilinmektedir.

URKAYNA İRAN SATTI DERKEN, İRAN YALANLIYOR

Ukrayna hükümeti, Kiev’e son günlerde düzenlenen saldırılarda bu tip droneların kullanıldığını ifade etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, saldırılarda İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi (HESA) tarafından üretilen, Shahed-136 tipi kamikaze dronelarının bu saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca bakanlık, son 13 saatte Ukrayna ordusunun 37 Shahed-136 tipi drone ve 3 seyir füzesini etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Ukraynanın açıklamalarına göre bu dronelar, Rusya tarafından alınarak savaşta kullanılıyor. Ancak İran hükümeti bu iddiaları yalanladı. 3 Ekimde açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere droneların Rusya’ya teslim edildiğine dair çıkan haberleri asılsız buluyor ve teyit etmiyor demişti.

Shahed-136 droneları, 40 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre genişliğinde üretildi. Bu droneların tanesinin ortalama maliyetinin 20 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.