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AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor

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AB ülkelerinin istihbarat servislerine göre Rusya, 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkilemek istiyor. Rusya'nın sosyal medyayı ve kontrolündeki televizyon kanallarını kullandığı belirtiliyor.
AB istihbaratı: Rusya AP seçimlerini etkilemek için sosyal medyayı kullanıyor

Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat ajansları, Rusya'nın 23 Mayıs'ta başlayacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerini etkileme çabalarını yakın takibe aldı.

Alman haber ajansı dpa tarafından ele geçirilen istihbarat örgütlerinin raporuna göre, sosyal medya ağları ve RT gibi devlet destekli televizyonlar aracılığıyla Moskova'ya dost ve AB'yi eleştiren partileri desteklemek Rusya'nın taktikleri arasında yer alıyor.

Özellikle gençlerin Rusya'nın hedefinde olduğu belirtiliyor. Bazı durumlarda amacın sadece Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemi hakkında seçmende şüphe uyandırmak ve seçimlere katılımı düşürmeye çalışmak olduğu belirtiliyor.

Üst düzey istihbarat yetkilileri, Rusya'nın seçimleri etkilemek için şu ana kadar gösterdiği çabanın 2016'daki ABD seçimleri ve 2017'deki Fransa seçimlerine kıyasla daha az olduğunu belirtiyor. Bu durumun arkasında eski Rus ajanı Sergey Skripal'in geçen yıl İngiltere'de zehirlenmesinin ardından Rusya'nın büyükelçiliklerinde görevli 150'den fazla kişinin sınır dışı edilmesinin yatabileceği belirtiliyor.

Rusya'nın, ABD'deki Başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların önde gelen isimlerine ait elektronik posta adreslerini hacklediği ortaya çıkmıştı. Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen’i desteklemek için de Rusya'dan fonlar kullanılmıştı.

Rusya iddiaları reddetti

Rusya iddiaları reddederken, Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya, AB seçimlerini etkilemenin peşinde değil" denildi. Açıklamada suçlamaların geleneksel partilerin kendi yarattığı sorunlarını başkalarına yükleme çabası olduğu belirtildi.

AB'nin istihbarat ajansları, müdahalelerin arkasındaki isimlere ulaşamadıklarını da aktarıyor. Ancak, genel stratejinin Moskova'daki siyasi liderler tarafından belirlendiği, bazı eylemlerinse bağımsız olarak farklı ajanslar tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Avrupa Parlamentosu için Birlik üyesi ülkelerin sandığa gideceği seçimler 23-26 Mayıs’ta yapılacak.

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