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AB: Kazakistan'a Giden Dış Askeri Destek Ülkenin Egemenliğine Saygı Göstermeli

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Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki olaylardan endişe duyulduğunu, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.
AB: Kazakistan'a Giden Dış Askeri Destek Ülkenin Egemenliğine Saygı Göstermeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'daki olaylarla ilgili AB adına açıklama yaptı.

Borrell, Kazakistan'daki barışçıl gösterilerden sonra başlayan şiddet olaylarından endişe duyduklarını, şiddet eylemlerini kınadıklarını ifade etti.

Olayların başka amaçlar için suistimal edilmemesi gerektiğini belirten ve itidal çağrısında bulunan Borrell, "Krizin barışçıl çözümüne yardım sağlamaya hazırız. Dış askeri destek Kazakistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve vatandaşların temel haklarına saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Borrell, ayrıca Kazakistan makamlarına toplanma hürriyeti, ifade ve basın özgürlüğü gibi temel haklara yönelik taahhütlerine uyma çağrısında bulundu.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılması ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle protesto gösterileri başladı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) destek talep etti. KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın gönderdiği 2 bin 500 asker, çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentinde göreve başladı.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek, "Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." dedi.

Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı'da sürüyor.

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