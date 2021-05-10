  • BIST 1.459
  • Altın 488,213
  • Dolar 8,2476
  • Euro 10,0348
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

AB Kendi Güvenliğini Sağlamak İçin Çabaları Artırmak İstiyor

» »
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk almasına imkan sağlayacak uygulamalar için kararlılıklarını bildirdi.
AB Kendi Güvenliğini Sağlamak İçin Çabaları Artırmak İstiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk almasına imkan sağlayacak uygulamalar için kararlılıklarını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısında AB'nin güvenlik ve savunma gündeminin uygulanması için kararlılığı teyit eden sonuç bildirisi onaylandı.

AB ülkeleri, Birliğin daha stratejik bir hareket tarzı izlemesi ve özerk hareket edebilmesi için kabiliyetlerini artırması çağrısında bulundu. Bugün onaylanan belgede AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunması, ayrıca küresel güvenlik tehditleri ve zorluklarıyla başa çıkabilmesi gerektiği vurgulandı.

AB ülkeleri, bu amaçla AB'nin özerkliği konusunda oluşturulması için çalışmaları sürdürülen "Stratejik Pusula" belgesinin, AB'nin kendi güvenlik ve savunma seviyesini ilerletmek için bir rehber olmasını istedi.

AB dışişleri bakanları, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusula" belgesinin ilk taslağını Kasım 2021'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında sunmasını talep etti.

Sonuç bildirisinde ayrıca AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikalarında karar alma süreçlerinin hızlandırılması, ortak güvenlik ve savunma misyonları ve operasyonları için kuvvet oluşturulması konusunda üye ülkelerin teşvik edilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

AB'nin krizlere hızlı müdahale için "ilk mukabele kuvveti" kurulması konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak 5 bin kişiden oluşması öngörülen bu fikre AB üyelerinin sadece yarısı destek veriyor. Destek veren ülkeler arasında Almanya ve Fransa da bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü09 Mayıs 2021 Pazar 08:33
  • Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:39
  • 2020'de 336 BM Çalışanı Görev Başında Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2021 Cuma 13:26
  • Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller07 Mayıs 2021 Cuma 11:26
  • 2020'de 336 BM Çalışanı Görev Başında Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2021 Cuma 10:56
  • BM Çevre Programı Raporu: Karbon Salınımı 2050 Yılına Kadar Sıfıra İndirilmeli07 Mayıs 2021 Cuma 09:15
  • AB Ülkeleri İsrail'i Seyahat Kısıtlamalarından Muaf Tutabilecek06 Mayıs 2021 Perşembe 15:40
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı Ve Ab'nin Yaptırımlarını Cevapsız Bırakmayacaklarını Söyledi06 Mayıs 2021 Perşembe 15:35
  • AB Liderleri, Aşılar Üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarının Kaldırılmasını Porto Zirve Toplantısında Görüşecek06 Mayıs 2021 Perşembe 13:25
  • Almanya’da aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar 2020'de en yüksek seviyeye ulaştı06 Mayıs 2021 Perşembe 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti