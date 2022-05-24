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AB kesenin ağzını açtı...

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Hellim üreticilerine yönelik AB yardımı onaylandı
AB kesenin ağzını açtı...

AB Komisyonu, hellim üreticilerinin desteklenmesi amaçlı 890 bin Euro ödeneği onayladı.

Haravgi gazetesi, hellim üretimi ve depolanması alanlarında faaliyet gösteren tüm şirketlere yönelik yardımın AB tarafından onaylandığını, söz konusu paketin, pandemi sürecinde zarar gören şirketlerin desteklenmesi amacını taşıdığını yazdı.
Gazete bir diğer haberinde ise, hayvancı birliklerinin, hellim üretiminde yaşanan sorunları görüşmek için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten randevu talep ettiklerini yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ta örgütlü hayvancılar, önerilerinin kabul olmaması durumunda hellim üretimindeki zincirin tamamen bozulması ihtimalinden söz ederek, Anastasadis’le görüşme talebinde bulundular.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum çiftçilerin üretim maliyetlerinin dramatik şekilde artması sebebiyle çiftçi başına 15 bin Euro, tarım şirketleri başına ise 100 bin Euro destek verilmesinin öngörüldüğünü yazdı.
Haberde, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, AB tarafından verilmesi planlanan destek paketinin ayrıntılarının ele alınacağı toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gittiği belirtildi.

 

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