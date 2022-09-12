  • BIST 3.649,21
  • Altın 1013.726
  • Dolar 18.2181
  • Euro 18.4735
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor

» »
Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Sivastopol'da yapılan seçimlerin sonucunu tanımadığını bildirdi.
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, 9-11 Eylül'de, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Sivastopol'da bölgesel ve yerel seçimlerin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "AB, Kırım yarımadasındaki seçimleri ve bunların sonuçlarını tanımamaktadır. AB, uluslararası hukukun ihlali olan Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamaktadır. Kırım Ukrayna'dır." ifadesi yer aldı.

Kırım yarımadasındaki seçimlerde galip gelen kişilerin Kırım veya Sivastopol halkını temsil etme meşruiyeti taşımadığı vurgulanan açıklamada, Rusya'ya bir kez daha Ukrayna topraklarını terk etme çağrısı yapıldı.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taciz ateşi açan Yunanistan’dan garip açıklama11 Eylül 2022 Pazar 15:45
  • Güneş enerjisi AB’yi milyarlarca avroluk potansiyel gaz ithalatından kurtardı11 Eylül 2022 Pazar 14:59
  • İsveç’te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında11 Eylül 2022 Pazar 13:27
  • Yunanistan ile gerilim büyüyor: Erdoğan’a tek kelime ile cevap verdi11 Eylül 2022 Pazar 12:01
  • Hırvatistan’da hükümet protesto edildi10 Eylül 2022 Cumartesi 18:28
  • Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında tetikteler: Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan manidar ziyaret10 Eylül 2022 Cumartesi 17:19
  • İsveç Başbakanı’ndan “U-dönüşü”: Türkiye’ye iade etmeyeceğiz10 Eylül 2022 Cumartesi 16:01
  • Hırvatistan’da iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti10 Eylül 2022 Cumartesi 15:36
  • AB Enerji Komiseri Simson adaya gelecek10 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
  • Finlandiya, 6 Türk vatandaşının iadesi talebini reddetti09 Eylül 2022 Cuma 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti