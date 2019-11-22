AB Kobi Haftası vesilesiyle bedesten'de etkinlik düzenlendi

Etkinlikte, hibe alan bazı işletmelerin prototip tasarımları da sergilendi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından KKTC’de KOBİ’lere teknik destek veren projeyi yürüten Northern Ireland Cooperation Overseas’den (NI-CO)(Kuzey İrlanda Yurtdışı İşbirliği) Brian Murray “İşletmelerde İnovatif Olmak” başlıklı bir sunum yaptı.

Etkinlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi, Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson ve Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Başkanı Ebru Kaptan Sertoğlu konuşma yaptı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında, istikrarlı büyüme için hükümet tarafından geliştirilen Vizyon 2035 Projesi içerisinde pek çok unsur bulunduğunu ve bunların içerisinde en önemlilerinden bazılarının destekler ve fırsatlar yaratmak olduğunu belirtti. TAçoy, bunların hepsinin devlet tarafından sunulmasının mümkün olmadığını, bu çalışmalara destek olacak adımlardan bir tanesinin de destek programları olduğunu ifade etti.

Ambargo ve izolasyonlardan ileriye gidememe endişesinin öne sürüldüğünü kaydeden Taçoy, “Ne yaparsak yapalım bazı engellemeler olabilir, bazı duvarlar önümüze çekilebilir ancak bunu aşmak için modern dünyada gidilebilecek yollar vardır” dedi.

Hibe programları alan işletmelerin teşhir edilen tasarımlarına işaret eden Taçoy, “Çok güzel işler de yapılabilirmiş” dedi ve bu yeni fikirlere imkan sağlayan AB yetkililerine teşekkür etti.

BJORNSSON

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi, Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson, Avrupa Komisyonu’nun KOBİ’lerin ekonomik gelişim, yeni fikirler, istihdam ve sosyal gelişim açısından kilit olarak gördüğünü kaydetti.

Bjornsson, “Yeni fikirler denemekten çekinmeyen birey ve işletmelerin büyüme ve istihdam yaratma olasılıkları daha yüksektir” dedi.

Bugüne kadar hibe programlarıyla 159 KOBİ’ye toplam 18 milyon Euro hibe verdiklerini kaydeden Bjornsson, Avrupa Birliği’nin hibe programlarının yanında “Yeni Fikirler ve Girişimcilik” programını desteklediklerini kaydetti. Bjornsson, “Bu programla para değil, bilgi veriyoruz” dedi.

SERTOĞLU

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, “Avrupa Birliği projelerinin bize gösterdiği iyi örnekler ve iyi programlarla birlikte çok önemli noktalara geldik” dedi.

Maddi desteğin teknik destekle verilmesinin önemini vurgulayan Sertoğlu, “Öğrendiklerimiz içerisinde en çok altını çizmek istediğim husus: teknik desteğin yanında finansal desteğin de verilebildiği noktalarda, ne kadar başarılı örnekler ortaya çıkarabildiğimizi ve KOBİ’lerin rekabet gücünü çok ciddi bir şekilde arttırabildiğimizi gördük “ dedi.