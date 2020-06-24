AB Komisyonu, 'ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını değerlendiriyor'

Avrupa Birliği ülkeleri, koronavirüs kurallarını esnetmeye devam ederken, CNN'e konuşan AB Komisyonu yetkilileri, birliğin ABD de dahil bazı ülkelerden seyahati yasaklamayı değerlendirdiğini söyledi.

AB'nin 1 Temmuz'dan itibaren vatandaşları birlik ülkelerini ziyaret etmesi güvenli ülkeler listesi üzerinde çalıştığı kaydediliyor. Listenin, ülkelerin koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığına göre hazırlandığı belirtiliyor.

Bir AB diplomatı "Kriter virüsün dolaşımına odaklanacak" dedi ve Brüksel'in "virüsün en aktif şekilde dolaşımda olduğu ülkelerin vatandaşlarını AB'nin dışında tutmaya çalıştığını ekledi.

AB Komisyonu'nun tavsiye kararları bağlayıcı değil. Sınırlarını açıp, kapatma kararını ulusal hükümetler alıyor.