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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borell, Antalya'da Tatar ile görüşmedi!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Komisyonu Başkan Yardımcı Josep Borrell’in de Antalya’da olduğunu belirterek “Borell Antalya'da benimle görüşmekten Rumların tepkisi nedeniyle çekindi, beni Brüksel'e davet edeceğini iletti" dedi…
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borell, Antalya'da Tatar ile görüşmedi!

Antalya’daki temaslarını tamamlayarak, ülkeye dönenen ve Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Komisyonu Başkan Yardımcı Josep Borrell’in de Antalya’da olduğunu, görüşme talep ettiğini ancak görüşmeden Rum tarafından alacağı tepkilerden ötürü çekindiğini bildirdi.

"AB KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCI JOSEP BORELL GÖRÜŞMEKTEN ÇEKİNDİ”

Tatar, Dışişleri Bakanı ve Müzakerecisinin de yanında olduğu bir ortamda kendisiyle yan yana gelmekten çekindiğini ifade ederek, Borrell’in kendisini Cumhurbaşkanlığında ziyarete geldiğini, ancak Antalya’da “ortamın pek müsait olmadığı” gerekçesiyle kendisini Brüksel’e davet edeceği mesajını ilettiğini açıkladı.

Tatar, bunu da Kıbrıs Türk halkının bilgisine getirmek istediğini, bu tutumu anlayamadığını, Rum liderin dünyanın her yerine gittiğini, Kıbrıs’ta iki eşit halkın var olduğunun söylendiğini, BM’nin de bunu söylediğini, masada da kabul edildiğini, fakat uygulamada bunun öyle olmadığını, bu eşitliği masa devrildikten sonra da onların Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının da onlara göre “cemaat” olarak devam ettiğini işaret etti.

“YENİ SÜREÇTE 6 MADDELİK ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE MASAYA OTURACAĞIZ”

Bunun asla kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Tatar, o yüzden yeni süreçte 6 maddelik önerinin kabul edilmesi halinde masaya oturacaklarını söylediklerini, bunu AB ve BM’nin anlaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaseti bu kapsamda büyük bir inançla sürdüremeye devam edeceklerini belirtti, destek veren Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti. Tatar, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu bu mücadele, ortaya konan yeni parametreler ile Kıbrıs’ta daha adil bir anlaşmanın olabileceğine dikkat çekti.

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