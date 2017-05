AB Komisyonu Başkanı Juncker’dan Brexit çıkışı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) küçük bir olay olmadığını ve İngiltere'nin AB’yi terk etmesinin trajedi olduğunu söyledi.

İtalya'nın Floransa kentinde 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İtalya Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "The State of the Union" konferanslar serisinin bu yılki etkinliğinin açılışı, AB liderlerinin konuşmalarıyla başladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, konferansın ilk gününde yaptığı konuşmada, Brexit'in hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Brexit bir trajedi, küçük bir olay değil. İngiliz dostlarımızın AB'yi terk etmesi bir trajedidir." ifadesini kullandı.

Juncker, Brexit’e atıfta bulunarak, "Konuşmamı Fransızca yapacağım çünkü İngilizce önemini kaybediyor." dedi.

AB'nin İngiltere'yi "terk etmediğine", aksine İngiltere'nin AB'yi "terk etme" kararı aldığına dikkat çeken Juncker, bu kararın etkilerinin zaman içinde hissedileceğini söyledi.

İngiltere'nin Brexit kararında AB'nin bazı "zayıf" yönlerinin de etkili olduğunu dile getiren Juncker, "AB, zaman zaman gerçeklerden korktuğu için bazı hataları görmezden geldi." diye konuştu.

Avrupa'nın bölgedeki bazı büyük komşularıyla, örneğin Rusya ile karşılaştırıldığında küçük bir kıta olduğuna işaret eden Juncker, AB'nin tüm sorunları çözme imkanına sahip olmadığını ancak bu nedenle AB'nin daha fazla bölünmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, "Brexit ile ekonomik gücümüzü ve ekonomik etkimizi kaybediyoruz. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 25'ine sahip olan AB için 10 yıl sonra bu oran sadece yüzde 15 olacak." ifadelerini kullandı.

Juncker, "AB geçmişte çok fazla şey yaparak vatandaşların hayatına müdahil olmuştur. Komisyon geçmişte yıllık 120 adet öneri sunarken, bu sayı artık yılda 23 öneriye düşürülmüştür. Nicelikten çok niteliğe ağırlık verilmektedir." şeklinde konuştu.

“GÖÇMEN KRİZİ”

Konuşmasında AB’yi zorlayan düzensiz göç krizine değinen ve konferansa ev sahipliği yapan İtalya’yı öven Juncker, "İtalya, Akdeniz’de Avrupa’nın onurunu kurtarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, birlik içinde üye ülkeler arasında göçmen krizindeki anlaşmazlıklara dikkati çekerek, "AB'de ciddi bir dayanışma eksikliği var. AB Komisyonunun mültecilere ilişkin dayanışma çağrısına bazı üye ülkeler uymamıştır. Kurallara saygı duymadılar. Eğer kurallara saygı duymazsak hepimiz kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin kabulünde din faktörüne vurgu yapan Juncker, "Mültecileri örneğin sırf Katolik olmadığı için kabul etmemek Avrupa'nın doğasına aykırı bir durumdur." diye konuştu.

"AB'NİN SAVUNMA ALANINDA BİR YERİ OLMASI LAZIM"

AB’nin kendini daha iyi savunabilmesi gerektiğini dile getiren Juncker, halihazırda AB'nin savunma alanında ABD'nin yarısı kadar harcama yaptığını ve bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

AB'nin savunma alanında bir yeri olması gerektiğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, "Konu kısa sürede bir ordu kurulması değil. Süreci hızlandırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

“AP BAŞKANI TAJANİ”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de Avrupa’nın karşılaştığı sorunlar karşısında cesur olması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın problemlerine somut çözümler bularak, popülizmle savaşılmalı." ifadesini kullandı.

Brexit’e de değinen AP Başkanı, "Bence onlar hata yaptı. Ama bunda kötü niyet yok. Kimse İngiltere’deki seçimlere müdahale etmek istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, Brexit müzakerelerinin kolay geçmeyeceğini belirterek, İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının aynı haklara sahip olmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.