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AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'nın istikrarı tehlikede

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair açıklamasında, Avrupa'nın istikrarının tehlikede olduğunu söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'nın istikrarı tehlikede

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair açıklamasında, Avrupa'nın istikrarının tehlikede olduğunu söyledi.

Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara ilişkin düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

Avrupa'nın istikrarının tehlikede olduğunu belirten Leyen, en iyisini umduklarını ancak en kötüsüne de hazırlandıklarını söyledi. 

AB yetkilisi, yaptırımların Rusya ekonomisini ciddi şekilde küçülteceğini vurguladı.

Leyen ayrıca, "Avrupa'dan gelecek sığınmacı akınına karşı hazırlıklıyız." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.

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