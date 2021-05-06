AB Komisyonu Başkanı Leyen: Temmuz ayında yetişkinlerin yüzde 70'i için yeterli doz olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temmuz ayında AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olması için koyulan hedefe ulaşacaklarını belirtti.
Von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı. AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığını kaydeden von der Leyen, şu ana kadar 150 milyondan fazla dozun uygulandığını bildirdi.
Von der Leyen, Avrupa nüfusunun yüzde 25'inin ilk doz aşılarını olduğunu belirterek, "Temmuzda AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamak için yeterli dozumuz olacak." ifadesini kullandı.
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