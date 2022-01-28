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AB Komisyonu Başkanı’na Aşı Suçlaması

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Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ile yürüttüğü aşı müzakereleri ile ilgili şeffaf olmamakla suçlanıyor.
AB Komisyonu Başkanı’na Aşı Suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’i şeffaf olmamakla suçladı. Leyen’in Covid-19 aşısı anlaşması imzalamak için Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla ile görüştüğünü ancak ikilinin görüşmelerinin ‘şeffaf’ şekilde aktarılmadığı öne sürüldü.

Nisan ayındaki bir röportajda von der Leyen, Bourla ile bir aşı sözleşmesi müzakereleri yürüttüklerini ve bir ay boyunca metin alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Ancak bir gazetecinin talebi üzerine komisyon, bu mesajların hiçbir kaydının tutulmadığını söylemişti.

AB’de Ombudsman Emily O’Reilly, “Bu halka açık erişim talebinin dar bir şekilde ele alınması, herhangi bir kısa mesajın olup olmadığını belirlemek için hiçbir girişimde bulunulmadığı anlamına geliyordu” dedi. “Ombudsman, bunun kötü yönetim anlamına geldiğini tespit etti” diyerek, Komisyon’dan ilgili mesajları tekrar kontrol etmesini ve tavsiyeye 26 Nisan’a kadar yanıt vermesini istedi.

YORUM YAPMAYI REDDETTİ

Von Der Leyen, mesajların silinip silinmediği veya profesyonel bir telefon yardımıyla değiştirilip değiştirilmedikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Gazetecilere, AB yöneticisinin son tarihe kadar ombudsmana cevap vereceği belirtilirken, AB kurallarının Komisyonun belgeleri kaydetmesini gerektirdiğini ve belge olarak kabul edilmedikleri sürece metin mesajlarını saklamak için özel bir gereklilik olmadığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisiyle aynı grubun üyesi olan liberal Avrupalı ​​milletvekili Sophia In ‘t Veld, “Avrupa Komisyonu daha az şeffaf, Avrupa Parlamentosu’na karşı daha az sorumlu ve açıkçası Avrupa demokrasisinden daha fazla koptu” dedi.

900 MİLYON AŞI SÖZ KONUSU

Von der Leyen’in New York Times ile yaptığı röportajda kendisinin söylediğine göre, metin mesajları ve aramalar yoluyla müzakere edilen anlaşma, AB’nin 900 milyon Pfizer-BioNTech aşısı satın almayı taahhüt ettiği COVID-19 aşıları için şimdiye kadar imzalanan en büyük sözleşmeydi.

Anlaşma Mayıs ayında resmi olarak duyurulduğunda, AB, iki şirketle daha önce yapılan iki sözleşme kapsamında Pfizer ve BioNTech’ten 600 milyon doz daha dahil olmak üzere, birkaç ilaç üreticisinden yüz milyonlarca aşı temin etmişti.

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