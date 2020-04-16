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AB Komisyonu Başkanı’ndan ‘İtalya’ya yardım etmedik’ itirafı

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AB Komisyonu Başkanı’ndan ‘İtalya’ya yardım etmedik’ itirafı
AB Komisyonu Başkanı’ndan ‘İtalya’ya yardım etmedik’ itirafı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya’ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf etti.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan von der Leyen, üye ülkelere dayanışma çağrısında bulundu.
Von der Leyen, kriz patlak verdiğinde “kimsenin hazır olmadığını” kabul ederek “İtalya’nın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda da kimse yoktu. Bu nedenle tüm Avrupa adına kalpten özür diliyorum.” dedi.

Bu noktadan sonra özür dilemekten ziyade davranışlarda değişikliğe gitmenin önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, “Avrupa kısa sürede kendisini korumak için herkesi koruması gerektiğini anladı.” diye konuştu.
Von der Leyen, Avrupa’nın artık dayanışma içinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini savunarak “Avrupalı olmaktan gurur duyduğunu” ifade etti.
“Birlikte hareket ederek yarın daha güçlü olacağız. Avrupa gelecekte çok önemli rol oynayabilir” diyen von der Leyen, tüm yalan bilgi yayan taraflara bunu sonlandırmaları için çağrıda bulunarak doğru bilgi aktarmanın öneminin altını çizdi.

Von der Leyen, Avrupa’da kritik tıbbı malzemenin “her yöne nakledildiğini” ve imkanı olan tüm üyelerin birbirine destek olmaya başladığını söyledi.

Avrupa’nın artık “farklılıklarını ve bölünmüşlüklerini” geride bırakması gerektiğini kaydeden von der Leyen, “Yeni dünyada cesaret, güven ve dayanışmaya ihtiyacımız var.” vurgusunu yaptı.

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