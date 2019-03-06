  • BIST 103.453
  • Altın 224,768
  • Dolar 5,4330
  • Euro 6,1493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

AB Komisyonu: Brexit'te henüz çözüme ulaşamadık

» »
AB Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik müzakerelerin zorlu geçtiğini ve henüz bir çözüme ulaşılamadığını bildirdi.
AB Komisyonu: Brexit'te henüz çözüme ulaşamadık

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Brexit müzakereleri için heyetlerin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in dün İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay ve Adalet Bakanı Geoffrey Cox ile görüşmesinin olumlu bir havada gerçekleştiğini kaydeden Schinas, "Görüşmeler tedbir maddesine ilişkin iki tarafa da yasal güvenceler verilmesine odaklandı." ifadesini kullandı.

AB'nin tedbir maddesini kullanmak zorunda kalması halinde bunun sadece kısıtlı bir süre boyunca uygulanacağını teyit ettiğini dile getiren Schinas, "Müzakereler zorlu geçiyor ve henüz bir çözüme ulaşamadık." diye konuştu.

Kritik oylama 12 Mart'ta

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Savunma Bakanı: Çin'in füzeleri Rusya'yı tehdit ediyor05 Mart 2019 Salı 11:58
  • Vatikan 2. Dünya Savaşı arşivlerini açıyor04 Mart 2019 Pazartesi 19:14
  • Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:17
  • Guaido Maduro'ya karşı: Karayipler'deki karşılaşma01 Mart 2019 Cuma 23:00
  • Pompeo: "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz"01 Mart 2019 Cuma 22:30
  • Avusturya’da "Bozkurt" işareti artık yasak01 Mart 2019 Cuma 20:30
  • 2. zirvede anlaşma sağlanamadı01 Mart 2019 Cuma 20:00
  • O ülkede "bozkurt" artık yasak01 Mart 2019 Cuma 13:20
  • Almanya'da koalisyon hükümetinde savunma bütçesi gerilimi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pompeo'dan Güney Çin Denizi çıkışı01 Mart 2019 Cuma 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti