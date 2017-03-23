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AB Komisyonu: Erdoğan’ın sözleri için açıklama bekliyoruz

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AB Komisyonu: Erdoğan’ın sözleri için açıklama bekliyoruz
Türkiye’nin AB nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı Avrupa Birliği Komisyonu’na çağrıldı. Büyükelçi Kaymakçı’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ye yönelik sözleri hakkında açıklama istendi.

Brüksel’deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Brüksel kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türkiye’ye sözlü nota verildi.

Türkiye’den yapılan “tehdit eder” nitelikteki açıklamaların kaygı verici olduğu ifade edildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olduğu hatırlatılarak bu tür açıklamalardan kaçınılması istendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün şu sözleri dile getirmişti:

“Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. Türkiye olarak, Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, bu değerlere bizim kadar özellikle Avrupalının ihtiyacı vardır.”

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