  • BIST 1.458,230
  • Altın 485,34
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8450
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKADelta virüsü Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Bulaşır ve Nasıl Anlaşılır?

AB Komisyonu Hukuk Devleti İlkesi Üzerine Yayınladığı Raporda Güney Kıbrıs’a Uyarılarda Bulundu

» »
AB Komisyonu Hukuk Devleti İlkesi Üzerine Yayınladığı Raporda Güney Kıbrıs’a Uyarılarda Bulundu
AB Komisyonu Hukuk Devleti İlkesi Üzerine Yayınladığı Raporda Güney Kıbrıs’a Uyarılarda Bulundu

AB Komisyonu’nun Hukuk Devleti ilkesi üzerine yayınladığı raporda, Güney Kıbrıs’a özellikle adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadele kapsamında uyarılarda bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın AB’nin mali paketinden yararlanabilmek için AB Komisyonu’nun uyarılarını dikkate alması gerektiğini ve Komisyon’un raporunda, özellikle Güney Kıbrıs’taki adalet sisteminde reformlar yapılması gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.


Gazete, AB Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’taki mevcut Yüksek Mahkeme’nin, Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme olarak görev yapması konusundaki yasa değişikliğinin hala Rum Meclis’inin önünde bulunduğunu ve bu değişikliğin önemli olduğunu belirttiğini kaydetti.
Adaletin sağlanmasıyla ilgili önemli tahriklere karşı tedbir alınması ve reformlar yapılması gerektiğini ifade eden AB Komisyonu, yolsuzlukla mücadele kapsamındaki önemli reformlar henüz tamamlanmamış olsa da, bu konuda yol kat edildiğini belirtti.
Habere göre raporda, ifade özgürlüğü ile bilgiye erişimin Anayasal hak olduğuna ve pandeminin yönetilmesinde olağanüstü hal durumuna geçilmediğine dair ifadeler de yer aldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeri’de Yangın!27 Ağustos 2021 Cuma 16:48
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlik Oranı Yüzde 8,427 Ağustos 2021 Cuma 16:47
  • Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na Dönüşe İlişkin Önerisine Hukukçu Ve Akademisyenlerden Değerlendirme27 Ağustos 2021 Cuma 12:37
  • Baf Polis Müdürünü Tehdit Ettikleri Gerekçesiyle İki Polis Hakkında Dava Okundu26 Ağustos 2021 Perşembe 17:45
  • Bu Yıl 153 Çocuk Pornosu Vukuatı Kayda Geçti26 Ağustos 2021 Perşembe 17:37
  • Güney Kıbrıs’ta Üçüncü Doz Covıd-19 Aşısı İçin 3 Eylül’de Karar Alınacak26 Ağustos 2021 Perşembe 17:32
  • 18’inci Yüzyıl İkon Sanatı Örneği Minber Japonya’dan Geri Alınıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 17:27
  • RMMO Komutanı Mısırlı Mevkidaşıyla Görüştü25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
  • Türkiye’ye Karşı Tedbirler Paketi...Pasaportların Geri Alınması Kararının Yankıları25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
  • Güney Kıbrıs'ta nüfusun %72,3'ü çift doz aşılandı25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti