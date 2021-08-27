AB Komisyonu Hukuk Devleti İlkesi Üzerine Yayınladığı Raporda Güney Kıbrıs’a Uyarılarda Bulundu

AB Komisyonu’nun Hukuk Devleti ilkesi üzerine yayınladığı raporda, Güney Kıbrıs’a özellikle adalet sistemi ve yolsuzlukla mücadele kapsamında uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın AB’nin mali paketinden yararlanabilmek için AB Komisyonu’nun uyarılarını dikkate alması gerektiğini ve Komisyon’un raporunda, özellikle Güney Kıbrıs’taki adalet sisteminde reformlar yapılması gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.



Gazete, AB Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’taki mevcut Yüksek Mahkeme’nin, Yüksek Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme olarak görev yapması konusundaki yasa değişikliğinin hala Rum Meclis’inin önünde bulunduğunu ve bu değişikliğin önemli olduğunu belirttiğini kaydetti.

Adaletin sağlanmasıyla ilgili önemli tahriklere karşı tedbir alınması ve reformlar yapılması gerektiğini ifade eden AB Komisyonu, yolsuzlukla mücadele kapsamındaki önemli reformlar henüz tamamlanmamış olsa da, bu konuda yol kat edildiğini belirtti.

Habere göre raporda, ifade özgürlüğü ile bilgiye erişimin Anayasal hak olduğuna ve pandeminin yönetilmesinde olağanüstü hal durumuna geçilmediğine dair ifadeler de yer aldı.