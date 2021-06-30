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AB Komisyonu, Kovid-19 Tedavisi İçin “5 Umut Verici Aday İlaç” Bulunduğunu Açıkladı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi.
AB Komisyonu, Kovid-19 Tedavisi İçin “5 Umut Verici Aday İlaç” Bulunduğunu Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 ürünün ileri bir geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilaçların, nihai verilerin güvenlik, kalite ve etkinlik kriterlerini sağladıklarını göstermesi halinde ekim ayına kadar Kovid-19 tedavileri arasında yer alacakları ifade edildi.

Komisyon, 6 Mayıs’ta Kovid-19 tedavilerine yönelik araştırma, geliştirme, yetkilendirme, üretim ve dağıtım konularını ele alan AB Stratejisi’ni açıklamıştı.

AB’de Kovid-19 tedavisi için halihazırda yalnızca “Remdesivir” adlı antiviral ilaç kullanılıyor.

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