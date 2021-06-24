  • BIST 1.407
  • Altın 495,171
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,3426
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

AB Komisyonu Türkiye'ye "sınır dışı sayısından" memnun değil

» »
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu‘nun, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye sınır dışı edilen Yunan Adaları'ndaki düzensiz göçmenlerin sayısının düşük olmasından rahatsız olduğu belirtildi.
AB Komisyonu Türkiye'ye "sınır dışı sayısından" memnun değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu‘nun, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye sınır dışı edilen Yunan Adaları'ndaki düzensiz göçmenlerin sayısının düşük olmasından rahatsız olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesinin, "Göç ve Mülteci Durumu" adlı güncel ve gizli bir raporuna dayandırdığı haberine göre, içinde bulunduğumuz 2021 yılında bugüne dek kimse Türkiye'ye iade edilmiş değil.

Söz konusu rapor, Türkiye'nin 2020 yılının mart ayında koronavirüs salgını gerekçesiyle yasa dışı göçmenlerin iadesine ara verilme uygulamasına devam ettiğini ortaya koydu. "21 Mart 2016 tarihinden bu yana, AB-Türkiye Anlaşması bağlamında 2 bin 140, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar neticesinde de 601 göçmen iade edilmiştir" bilgisinin paylaşıldığı rapordaki bu veriler, AB Komisyonu tarafından "başarısızlık" olarak değerlendirildi.

Türkiye'den AB'ye yaklaşık 30 bin kişi kabul edildi

Diğer yandan Türkiye'ye sınır dışı uygulamalarında sayılar Komisyon'un beklentisinin altında kalırken, rapordaki verilere göre AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye'den 29 bin 427 kişi, yasal olarak "yeniden yerleştirme" kapsamında AB'ye alındı.

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 24-25 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan zirve toplantılarında, söz konusu AB-Türkiye Anlaşması'nın uzatılması bekleniyor. AB Komisyonu'u, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016 yılının mart ayından bugüne Türkiye'ye, bu ülkede yaşayan sığınmacıların bakımı için aktarılan 6 milyar euroya ek olarak önümüzdeki üç sene için 3,5 milyar euro daha gönderilmesini tavsiye ediyor.

Bu önerinin hayata geçirilebilmesi için Birlik ülkelerindeki ulusal hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Mülteci Mutabakatı Açıklaması: Türkiye'ye Desteği Sürdürmemiz Önemli22 Haziran 2021 Salı 20:43
  • Fransa'da sandık sonuçları Macron'u da Le Pen'i de memnun etmedi22 Haziran 2021 Salı 16:32
  • Avrupa Kentlerinin Yarısından Fazlasında Hava Kirliliği Yaşanamayacak Seviyelerde21 Haziran 2021 Pazartesi 19:00
  • Ermenistan’daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı21 Haziran 2021 Pazartesi 08:54
  • Alman Hükümeti Orhan İnandı'nın Akıbetini Sordu20 Haziran 2021 Pazar 21:00
  • Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Parlamentosu'nun Yetkilerinin Kısıtlanmasını İstedi20 Haziran 2021 Pazar 20:00
  • AB Sınır Gücü Frontex'in Feshedilmesi İçin Kampanya Başlatıldı20 Haziran 2021 Pazar 18:00
  • Hollanda'da Savcılık Camilere Gönderilen 'Tehdit Mektubunu' Suç Saymadı20 Haziran 2021 Pazar 17:00
  • Fransa'da 1500 Kişilik Partiye Polis Müdahalesinde Çatışmalar Çıktı: Bir Kişi Elini Kaybetti, 5 Polis Yaralandı20 Haziran 2021 Pazar 16:30
  • Almanya'dan Sinovac ve Sputnik Aşısına Vize Engeli20 Haziran 2021 Pazar 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti