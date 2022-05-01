AB Komisyonu, Yeşil Hat Boyunca Uygulanan Denetimler Hakkında Bilgi Talep Etti

Avrupa Komisyonu, Rum hükümetinin Yeşil Hat’ın gözetlenmesi konusunda aldığı kararlar hakkında resmi bilgilendirme talep etti.

Kathimerini gazetesi, “Brüksel Yeşil Hat Konusunda Beklemede” başlığı altında verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun, Rum hükümetinin, kaçak mülteci akınlarının engellenmesi bahanesiyle Yeşil Hat boyunca fiziki engeller yerleştirme ve teknolojik ürünler aracılığıyla denetimi arttırma kararı hakkında resmi bilgilendirme talep ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum hükümetinin kaçak mülteci akınlarının önlenmesi adına uygulamaya koymayı planladığı tedbirlerden haberdar olduğunu ancak henüz resmi bir bilgilendirme almadığını belirten komisyonun, Yeşil Hat boyunca dikenli teller ve benzeri fiziki engeller yerleştirmesini finanse etmesinin ise söz konusu olmadığını vurguladı.

Haberde ayrıca, komisyonun, KKTC’den Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat üzerinden kaçak mülteci akınları konusunda Türkiye’yle iletişime de geçtiği ve konunun Türkiye’nin gündemine getirildiği iddia edildi.

Habere göre, komisyon sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, “2016 AB-Türkiye Ortak Açıklamasının” uygulanması ve kaçak mülteci akınlarının engellenmesi yönünde önlemler alınması konusunda Türkiye’ye pek çok kez çağrıda bulunduklarını, Türkiye’ye bu konudaki temaslarını da sürdüreceklerini vurguladı.