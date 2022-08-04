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AB Komisyonu’ndan Kıbrıs'ın güneyine mülteciler için yardım

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AB Komisyonu’nun Kıbrıs'ın güneyine mülteciler için yardımda bulunacağı belirtildi.
AB Komisyonu’ndan Kıbrıs'ın güneyine mülteciler için yardım

 AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Polonya ve İspanya’ya mültecilerin kabulü sistemi, sığınma talepleri ve iade prosedürleri için yardımda bulunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Komisyon’un Güney Kıbrıs’a vereceği ödeneğin, Mennoya bölgesinde konaklama ve mültecilerin iade edilmesi prosedürü öncesinde kalacakları yer inşa edilmesi için olduğunu yazdı. Habere göre Komisyon’dan yapılan açıklamada, bu ülkelere yapılacak olan toplam yardımın, 171 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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