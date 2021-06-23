  • BIST 1.418
  • Altın 494,632
  • Dolar 8,6259
  • Euro 10,2988
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

AB Komisyonu'ndan, Macaristan ve Polonya'ya demokratik standartlarına uyma çağrısı

» »
 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Macaristan ve Polonya'nın AB'nin demokratik standartlarına uymasını istedi, bunun olmaması halinde gerekirse "ellerindeki araçları kullanacaklarını" söyledi.
AB Komisyonu'ndan, Macaristan ve Polonya'ya demokratik standartlarına uyma çağrısı

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Macaristan ve Polonya'nın AB'nin demokratik standartlarına uymasını istedi, bunun olmaması halinde gerekirse "ellerindeki araçları kullanacaklarını" söyledi.


Jourova, AB Genel İşler Konseyinin Lüksemburg'daki toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında, Macaristan'ın geçen hafta kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasaya değinerek, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini, kimseye cinsel eğiliminden dolayı ayrımcılık yapılamayacağını belirtti.


Jourova, "AB Komisyonu, şu anda bunun AB yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor ve değerlendiriyor." dedi.
Macaristan'da birçok alanda demokratik standartlarda gerileme olduğunu söyleyen Jourova, "AB anlaşmalarında belirtilen Avrupa değerlerinde ortak bir zemin bulmak için Macaristan makamlarından anlamlı bir çaba göremiyoruz." ifadesini kullandı.


Polonya'da da hukukun üstünlüğü alanındaki gelişmelerden de endişe duyduklarını ifade eden Jourova, yargı üzerinde yürütmenin artan etkisini gördüklerini dile getirdi. Jourova, "Diyalog kurmak yerine daha fazla zıtlaşmaya yönelik adıma şahit oluyoruz." diye konuştu.


AB Komisyonunun Polonya ve Macaristan ile zıtlaşma ve anlaşmazlık yerine her zaman diyaloğu ve iş birliğini tercih ettiğini vurgulayan Jourova, "Ancak gerektiği durumda elimizdeki tüm araçları kullanmaya da hazırız." dedi.
AB üyeleri Macaristan ve Polonya, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları nedeniyle son yıllarda Birlik içinde eleştiriliyor.


Son olarak Macaristan'da geçen hafta kabul edilen yasa tartışma konusu olmuştu. Macaristan Ulusal Meclisinden geçen yasaya göre okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı. Yasaya göre ayrıca televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.


AB üyesi 13 ülke Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya da Macaristan'daki yasayı kınayan ortak bildiri yayınlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Personelinin Aşılanması Sağlık Bakanlığı İş birliğinde Yapıldı23 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
  • Mürekkep balıkları uzayda yaşamın sırrını ortaya çıkartabilir23 Haziran 2021 Çarşamba 10:01
  • Lefkoşa Ayyıldız muhtarı Ayla Talik dün akşam hayatını kaybetti23 Haziran 2021 Çarşamba 09:41
  • KKTC'de son 24 saatte toplam 4590 aşı yapıldığı açıklandı23 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak23 Haziran 2021 Çarşamba 09:13
  • Tatar Guteres ile görüşmek için perşembe günü Brüksel’e gidiyor23 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TC Yetkililerini TURCOVAC için tebrik etti23 Haziran 2021 Çarşamba 09:01
  • Bugünden İtibaren Turizm Emekçileri Aşılanmaya Başlıyor... Yeni sağlık merkezleri aktif hale getirildi23 Haziran 2021 Çarşamba 08:53
  • Saner Ankara'da, Oktay ile Görüşecek23 Haziran 2021 Çarşamba 08:49
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu23 Haziran 2021 Çarşamba 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti