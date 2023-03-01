AB Komitesi, Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanarak Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanarak Hal Yasa Tasarısı’nı görüştü. Komite, Hal Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya devam etti.

Komite, söz konusu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler. Ayrıca, Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.