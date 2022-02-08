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AB, Kömür Madenini Kapatmayan Polonya'nın Fonlarını Kesiyor

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AB, Kömür Madenini Kapatmayan Polonya'nın Fonlarını Kesiyor
AB, Kömür Madenini Kapatmayan Polonya'nın Fonlarını Kesiyor

Avrupa Birliği (AB), mahkeme kararına rağmen kömür madenini kapatmayan ve para cezasını ödemeyen Polonya'nın borcuna karşılık birlikten alacağı ödemelerin kesileceğini bildirdi.

Avrupa basınına göre, AB Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı kararına ve kesilen para cezasına rağmen Turow kömür madeninin faaliyetini durdurmayan Polonya'ya yönelik daha önce uygulanmamış bir süreci yürürlüğe soktu.

AB Komisyonu, Polonya'ya mahkeme kararı sonucunda ödemesi gereken ceza miktarını ülkenin AB'den alacağı ödeneklerden mahsup edeceğine ilişkin bildirim gönderdi. Komisyon, bildirimden 10 gün sonra Polonya'nın AB ödeneklerinden 15 milyon avroluk kesintiye gidecek.

Kesintiye giden süreç

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya sınırındaki Turow kömür madenini kapatmadığı gerekçesiyle Polonya aleyhine günlük 500 bin avroluk para cezası kararı almıştı.

Çekya'nın çevre kirliliği gerekçesiyle açtığı davada geçen yıl eylülde alınan kararın ardından Polonya'nın ödemesi gereken miktar şimdiye kadar 70 milyon avroyu buldu.

AB Komisyonu, mahkeme kararının uygulanmasını ve Polonya'nın cezayı ödemesini istiyordu. Komisyon, bugüne kadar Polonya'ya cezanın ödenmesi için iki kez uyarı gönderdi.

Komisyon, uyarılara rağmen biriken ceza miktarını ödemeyen Polonya'ya verilecek fonlardan kesinti sürecine başlamış oldu.

AB Komisyonu uyarısından sonra yapılmayan dönemler için ayrı ayrı kesinti yapılması bekleniyor.

Polonya ise AB'nin yetkisini aştığı gerekçesiyle mahkeme kararına "ilke olarak" karşı çıkıyor.

Polonya elektrik üretiminin yaklaşık yarısını kömürle sağlıyor. Turow maden yatağı da ülkenin en büyük kömür kaynakları arasında bulunuyor.

Polonya ile AB arasındaki tek para cezası anlaşmazlığı Turow madeniyle ilgili değil. Adalet Divanı'nın yargı bağımsızlığı konusunda Polonya'nın günlük 1 milyon avro para cezası ödemesi için ikinci bir kararı daha bulunuyor. Bu ceza için de benzer bir bildirim süreci devam ediyor.

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