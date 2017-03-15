AB Konseyi Başkanı Tusk: Hollanda'ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile yaşadığı krizde Hollanda'ya tam destek verdi, Ankara'yı eleştirdi.

Donald Tusk Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Hollanda'ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş" dedi.

Tusk, "Erasmus'un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yıkıldı ve kentin şu an Fas doğumlu bir belediye başkanı var. Eğer herhangi biri Rotterdam'da faşizm görüyorsa, bu kişiler gerçeklikten tamamen kopmuş demektir" dedi.

"Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz" diyen Tusk sözlerini Flemenkçe de tekrar etti. Tusk'ın açıklamaları milletvekillerinden alkış aldı.

Tusk daha önce Rotterdam'a dair sözleri ile ilgili olarak sabitlenmiş bir tweet de attı, "Biz Avrupalıyız, bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.