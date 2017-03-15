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AB Konseyi Başkanı Tusk: Hollanda'ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş

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AB Konseyi Başkanı Tusk: Hollanda'ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile yaşadığı krizde Hollanda'ya tam destek verdi, Ankara'yı eleştirdi.

Donald Tusk Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Hollanda'ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş" dedi.

Tusk, "Erasmus'un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yıkıldı ve kentin şu an Fas doğumlu bir belediye başkanı var. Eğer herhangi biri Rotterdam'da faşizm görüyorsa, bu kişiler gerçeklikten tamamen kopmuş demektir" dedi.

"Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz" diyen Tusk sözlerini Flemenkçe de tekrar etti. Tusk'ın açıklamaları milletvekillerinden alkış aldı.

Tusk daha önce Rotterdam'a dair sözleri ile ilgili olarak sabitlenmiş bir tweet de attı, "Biz Avrupalıyız, bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Hollanda'nın iki Türk bakana Rotterdam kentinde referandum kampanyası yürütmesine izin vermemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin uygulamaları ile ilgili olarak "Nazi kalıntısı, faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" demişti.Ankara'nın açıklamaları üzerine "şoke olduğunu" söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, "Nazilerle bugünkü hükümetler arasındaki bu kıyaslamayı asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Nazi dönemini "Benim ülkem, Lüksemburg, Naziler tarafından işgal edilmişti. Halkımız acı çekiyordu. Babam üç kardeşiyle birlikte Alman ordusuna katılmaya zorlandı" sözleriyle anlatan Juncker şu ifadeleri kullandı:

"Eğer o dönemle yaşadığımız dönemi kıyaslıyorsanız, bu tamamen kabul edilemez, ve bunu yapan Avrupa'dan uzaklaşıyordur, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmıyordur."

İtalya'dan 'Ilımlı olun' çağrısı

Öte yandan, Türkiye ile Hollanda başta olmak üzere bazı AB ülkeleri arasında yaşanan kriz ile ilgili olarak İtalya'dan da "Ilımlı olun" çağrısı geldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, "polemiğe son verilmesini ve daha ince bir üslup kullanılmasını" istedi.

"Türkiye ile ilişkileri bozmak kimsenin çıkarına değil" diyen Alfano, Hollanda gibi ülkelerin gösterdiği reaksiyonu da anladıklarını söyledi.

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