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AB Konseyi Başkanı Tusk: Merkel ve Rutte'nin mülteci anlaşması için Türkiye'yle gizli görüşmeler yaptığına inanamadım

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BBC'nin "Avrupa'nın İçinde: 10 Yıllık Çalkantı" adlı belgeseli, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşması ile ilgili süreçte yaşananları su yüzüne çıkardı.
AB Konseyi Başkanı Tusk: Merkel ve Rutte'nin mülteci anlaşması için Türkiye'yle gizli görüşmeler yaptığına inanamadım

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, anlaşmaya yönelik planları "felaket" olarak nitelendirdiği, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile gizli görüşmeler yapmasına çok sinirlendiği ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan Tusk, Merkel ve Rutte'nin AB zirvesi öncesi Davutoğlu'yla görüşmeleri ile ilgili olarak, "Doğru olduğuna inanamadım. En yakın çalışma arkadaşlarımdı bunlar" dedi.

Tusk ayrıca anlaşma ile ilgili planları duyduğunda, "Bu bir facia olur" uyarısında bulunduğunu söyledi.

"Avrupa'nın İçinde: 10 Yıllık Çalkantı" adlı belgeselin 3. bölümü bu akşam BBC 2'de yayımlanacak.

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