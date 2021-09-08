  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,96
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

AB Konseyi'nden 14,2 milyar euroluk yardıma onay

» »
Avrupa Birliği üyesi ülkeler; Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a maddi destek amacıyla 2021-2027 yılları için oluşturulacak katılım öncesi mali yardım fonuna yeşil ışık yaktı.
AB Konseyi'nden 14,2 milyar euroluk yardıma onay

Avrupa Birliği üyesi ülkeler; Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a maddi destek amacıyla 2021-2027 yılları için oluşturulacak katılım öncesi mali yardım fonuna yeşil ışık yaktı.

AB Konseyi'nin onayladığı fon, toplamda yaklaşık 14,2 milyar euroluk bir mali yardımı öngörüyor.

AB, bu maddi destekle, fondan faydalanacak ülkelere olası üyelikleri için gerekli reformları yapmalarında yardımcı olmayı hedefliyor.

Söz konusu ülkeler; AB değerleri, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformları yapabilmeleri konusunda desteklenecek.

Performansa dayalı olacak

AB, bu fon kapsamındaki yardımın, performansa dayalı bir yaklaşımla ve adil paylaşım ilkesine uygun şekilde yapılacağını duyurdu. Bu nedenle söz konusu mali yardımın boyutu, ülkelerin performansına göre değişebilecek. Bu bağlamda AB; hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verecek. Adil paylaşım ilkesinin sağlanması amacıyla ülkelerin performanslarının yanı sıra ihtiyaçları ve kapasiteleri de göz önünde bulundurulacak.

AB Konseyi'nin desteklediği fonun, Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

2021-2027 yılları için oluşturulan fona, IPA-3 ismi veriliyor. Türkiye'ye 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-I döneminde 4,7 milyar euro, 2014-2020 yıllarına yönelik IPA-2 döneminde ise 4,4 milyar euro tahsis edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu06 Eylül 2021 Pazartesi 12:55
  • Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış06 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
  • Almanya 100 milyon doz aşı bağışlayacak06 Eylül 2021 Pazartesi 12:48
  • Türkiye'den AB’ye yasa dışı göçte artış06 Eylül 2021 Pazartesi 12:47
  • Yunanistan panikledi: Sınırımıza 1 milyon Afgan yığılacak06 Eylül 2021 Pazartesi 12:23
  • Polonya bir Belaruslu sporcuya daha insani vize verdi06 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
  • Yunanistan'da Covid-19 aşısı yaptırmayan 7 bin sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırıldı04 Eylül 2021 Cumartesi 11:48
  • Covid: İtalya'da aşı sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi04 Eylül 2021 Cumartesi 11:35
  • Moskova’dan kalkan yolcu uçağı acil iniş yaptı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:05
  • AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaştı03 Eylül 2021 Cuma 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti