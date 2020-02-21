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AB Konseyi'nden İdlib deklarasyonu

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AB Konseyi, İdlib'e ilişkin yayımladığı deklarasyonda tüm tarafları 'sürdürülebilir ateşkesi sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatına uymaya' çağırdı.
AB Konseyi'nden İdlib deklarasyonu

AB Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Deklarasyonda, tüm tarafların uluslararası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insani yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı.

Deklarasyonda, "tüm taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya" çağrıldı. 

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