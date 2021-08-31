  • BIST 1.472,070
  • Altın 484,90
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

AB "kontrolsüz, yasa dışı göç" istemiyor

» »
AB üyesi ülkelerin içişleri bakanları Afganistan konulu toplantılarında "2015'teki durumun tekrarlanmaması" konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Ancak insan hakları örgütleri AB'nin politikasını eleştiriyor.
AB "kontrolsüz, yasa dışı göç" istemiyor

Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan ile ilişkiler ve olası bir Afgan göçü gündemiyle acil toplanan AB içişleri bakanları 2015'teki göçün benzerinin tekrar etmemesi konusunda mutabık kaldılar.

Birçok AB ülkesi, Afgan göçmenlerin Avrupa'ya gelmesine karşı çıkıyor. Göç konusunda sert bir tutum izleyen Avusturya'nın İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bugünkü toplantıda yaptığı konuşmada Afganistan'daki Afganlara atfen "Orada kalın" dedi. Bakan, "Oradaki insanlara yardım yapılması için bölgeyi destekleyeceğiz" diye konuştu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Afganistan'ın komşularının "güçlü" şekilde desteklenmesi çağrısı yaparak, Avrupa mülteci politikasının hedefinin "insanların ülkeleri yakınında kalması" olduğunu savundu.

Çekya ve Danimarka'nın içişleri bakanları da bu tutumu destekliyor. Danimark İçişleri Bakanı Mattias Tesfaye, "İnsanlar Avrupa'ya gelmemeliler" dedi. Ancak Tesfaye, 2015 krizinden farklı olarak  Afgan mültecilerin komşu ülkelerde ihtiyaçlarının karşılanmasını savundu ve orada güvence altına alınmaları gerektiğini belirtti.

"2015'teki durum tekrarlanmamalı"

İçişleri bakanları toplantısının kapanış bildirgesinde "Avrupa'ya yasa dışı göçe yönelik teşviklerin önlenmesi" gerektiği belirtildi. Bildirgede, şimdiye kadar edinilen tecrübeler ışığında AB'nin ve AB üyesi ülkelerin büyük, kontrolsüz yasa dışı göç hareketlerinin tekrarlanmasını engelleme konusunda kararlı olduğu" ifadeleri yer aldı. 2015/16 yıllarında Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca göçmen AB topraklarına giriş yapmıştı. Sadece Almanya'da 1 milyon 200 bin kişi sığınma başvurusunda bulunmuştu. AB içişleri bakanları, benzer bir durumun tekrarlanmaması konusundaki kararlılıklarını bugün de ifade ettiler.

AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, toplantıda yaptığı açıklamada AB’nin tehlike altındaki kadınları, çocukları, hakimleri, gazetecileri ve insan hakları savunucularını kabul etmesi gerektiğini belirterek, “Biz insani bir krizi engellemeliyiz, göç krizini engellemeliyiz ve güvenliğin tehlikeye girmesini engellemeliyiz” dedi. Johansson, “Herkes 2015’teki gibi bir durumun engellenmesini istiyor” diye konuştu.

Ancak bakanlar, Afganların tahliyeler sonrasında da AB üyesi ülkelerin göçmen alımına istekli olması durumunda organize bir şekilde Avrupa'ya gelebilmesine açık kapı bıraktı. Böylelikle korunmaya muhtaç kişilerin, özellikle de kadın ve çocukların AB dışındaki ülkelerde tespitinin yapılabileceği ve daha sonra yasal ve güvenli yollardan AB ülkelerine gelebileceği vurgulandı. Bu öneriye yeşil ışık yakan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer somut sayı vermekten ise kaçındı. Federal hükümetin "zulüm görmüş" kişiler için yeniden yerleştirme programları uyguladığını belirten Seehofer, "Buna yine hazırız" dedi. Alman Bakan, bir sayı vermenin "çekme etkisi" yaratacağı gerekçesiyle doğru olmayacağını söyledi.

Almanya, insan hakları savunucuları gibi özellikle korunmaya muhtaç kişilerin Afganistan'dan alınması doğrultusunda bir plan izliyor. Ancak Almanya'nın Afganistan'a yönelik göç politikasının özünü, Afganistan'a ve "Afganları kabul eden komşu ülkelere" yardım yapılması çabaları oluşturuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'dan daha önce Alman ordusu ve kuruluşları için çalışan yerel personel öncelikli olmak üzere 10 bin ila 40 bin kişinin Almanya'ya getirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Lüksemburg'dan tepki

Lüksemburg ise AB içinde ağırlık kazanan göç karşıtı tutumu eleştirdi. Ülkenin Dışişleri ve Avrupa Bakanı, Göç ve İltica Bakanı Jean Asselborn, "Avrupa Birliği değerler üzerine inşa edilmiştir" dedi. Bakan ilk aşamada sınırların korunması ve geri göndermelerin değil, "insanlara umut vermenin" ele alınması gerektiğini ifade etti. Asselborn, Afganistan'da Taliban tarafından yargılanması muhtemel kadınlara, genç kızlara, gazeteci ve hakimlere dikkat çekti.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin planları, "sorumluluğu üçüncü ülkelere devrettiği" gerekçesiyle insan hakları örgütlerinin de tepkisini çekiyor. Göç ve insan hakları örgütü Pro Asyl AB'nin Afganistan konusundaki tutumunu sert şekilde eleştirdi. Örgütün yöneticilerinden Günter Burkhardt, "Hayati tehlike altındaki mülteciler, insanlar söz konusu. Batı onları kendi kaderine terk etti. Şimdi de Avrupa'ya sığınmalarını önlemek için her şey yapılıyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, tahliyelere önemli katkıda bulunuyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:41
  • Fransa'da aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtları yine 'sokağa indi'29 Ağustos 2021 Pazar 21:21
  • Cenazelerde tabuttan ölülerin eşyalarını çalan kadın yakalandı29 Ağustos 2021 Pazar 21:12
  • Belçika'daki havalimanında sekerek yürüyen Afgan kız çocuğu gündem oldu: "Hoşgeldin küçük kız!"28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:26
  • Bulgaristan'da hükümet kurma görevi Bulgaristan Sosyalist Partisine verildi27 Ağustos 2021 Cuma 13:59
  • İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk’a vardı27 Ağustos 2021 Cuma 12:48
  • Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu gerçekleşti27 Ağustos 2021 Cuma 11:42
  • Ukrayna tarihinde bir ilki gerçekleştirdi27 Ağustos 2021 Cuma 11:28
  • Fransa’dan kritik karar: Türkiye yeniden kırmızı listede27 Ağustos 2021 Cuma 10:23
  • Yeni Zelanda Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı27 Ağustos 2021 Cuma 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti